Fallece Jonh Conway

El matemático inglés John Horton Conway, creador de la teoría de juegos combinatorios, murió el 11 de abril a sus 82 años de edad, a causa del COVID-19. Inventó el sistema numérico de los números surreales y su trabajo fue clave en la clasificación de los grupos finitos.

En Twitter, el investigador de Princeton, Sam Wang, confirmó la noticia e informó que su colega Conway había comenzado a presentar fiebre tan sólo tres días antes de su deceso. “Lamento confirmar el fallecimiento de mi colega John Conway. Incomparable matemático, agradable vecino y excelente conocido para tomar café. Su deceso fue repentino (la fiebre empezó tan sólo el miércoles en la mañana). Es parte de la dureza con que el coronavirus ha azotado Nueva Jersey”, publicó Wang.

Por su parte, la periodista ­Siobhan Rob, autora de la biografía Genius At Play: The Curious Mind of John Horton Conway, expresó en Twitter que extrañará al más encantador e ingenioso bribón de las matemáticas: “Que te vaya bien, John Horton Conway, el bribón más encantador e ingenioso de las matemáticas. Lo extrañaré”, publicó.

Asimismo, la European ­Maths Society y Santa Fe Institute han lamentado el deceso en redes sociales.

Especialista de teoría de grupos (teoría de grupos finitos), teoría de nudos, teoría de números, teoría de juegos y teoría de códigos, Conway se hizo famoso por el autómata Juego de la Vida, una demostración de cómo reglas simples dan lugar a patrones complejos.

EL JUEGO DE LA VIDA. Moisés Santillán Zerón, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Monterrey y especialista en sistemas dinámicos aplicados a biología, explica que el Juego de la Vida de Conway ha dado lugar a mucha investigación en sistemas dinámicos —analizar cómo evolucionan cantidades matemáticas en el tiempo— que se utilizan para entender algunos sistemas biológicos.

El juego consiste en sembrar un número inicial de casillas vivas y muertas, mientras el tiempo avanza de manera discreta. Una casilla cambia de estado en función de las casillas de alrededor: si hay dos o tres casillas “vivas” alrededor de una vacía, ésta se llena. Si no hay suficientes vecinas vivas, una casilla viva se muere porque no puede sobrevivir sola.

“Cuando se echa a andar el juego en una computadora, después de un rato empiezas a tener patrones que se asemejan mucho a los que se observan en la vida real cuando siembras colonias de bacterias en un plato de Petri”, señala Zerón.

Añade que uno de los puntos más interesantes es observar cómo reglas tan sencillas de evolución en el tiempo pueden dar lugar a un comportamiento complejo. Éste fue el origen de algo que se puso muy de moda en los años 80: la Teoría de los sistemas complejos, o cómo puede surgir un comportamiento a partir de interacciones individuales.

Un ejemplo de lo que observa esta teoría son las interacciones entre individuos, que dan lugar a un comportamiento a nivel nacional. Además, se observa en las estampidas de los animales, “o los patrones de las parvadas de aves cuando los persigue un halcón, o los bancos de peces cuando aparece un tiburón que los quiere cazar. No hay algo a gran escala que los esté organizando, sino que son las interacciones individuales, muy simples, las que al ir a una escala mayor dan lugar a un comportamiento complejo. Se le conoce como “fenómenos emergentes” y ese tipo de cosas se observan mucho en biología”, ahonda Zerón.

Agrega que la mente humana puede ser un ejemplo de eso, ya que nuestras neuronas están comunicando e interactuando entre sí, y como resultado, a nivel del cerebro completo, se tiene el surgimiento de pensamientos, conciencia.

“Horton Conway fue pionero en el nacimiento de esta línea de pensamiento”, apunta.

LEGADO. Santillán Zerón comenta que hay dos maneras de modelar la evolución de epidemias. Una es utilizando ecuaciones diferenciales donde se sabe cuántos individuos en un determinado instante de tiempo están sanos y son susceptibles de ser contagiados, cuántos son infecciosos y cuántos ya pasaron la enfermedad.

Estos modelos han sido muy útiles por mucho tiempo, han dado lugar a entender el mecanismo de propagación de las epidemias, pero tienen una desventaja: suponen que todos los individuos pueden interactuar entre sí, porque son modelos análogos de una ­reacción química.

“Cada vez que un individuo sano interactúa con uno infeccioso existe una cierta posibilidad de contagio y cuando tomas a toda la población esa posibilidad se traduce en cuántos individuos se están contagiando al día, de esa manera puedes predecir la evolución de la enfermedad. En un reactor químico tienes a las moléculas moviéndose por todos lados, entonces agarras cualesquiera dos y tienen probabilidad de interactuar sin importar cuáles elijas. Son sistemas bien mezclados, pero las interacciones humanas no son así, no todos andamos por todos lados, nuestras interacciones están en redes sociales”, subraya Zerón.

Con esto no se refiere a Facebook y Twitter, sino la idea de que los humanos tenemos un grupo delimitado de personas con quienes interactuamos cotidianamente, clusters.

“Nosotros interactuamos la mayor parte del tiempo con un número reducido de personas, que a su vez interactúan con otras. Si agarras a todas las personas de una ciudad o país puedes trazar una red en la que los individuos son nodos y las interacciones entre los nodos son los enlaces de la red. No está bien mezclado, son clusters de interacción.”

Los modelos tradicionales de ecuaciones diferenciales no toman en cuenta esta complejidad, que es importante porque influye en cómo se propaga una epidemia y también determina, de alguna manera, por qué es tan difícil combatirla.

Zerón relata que otro tipo de modelos más recientes, son modelos como el Juego de la Vida, donde con la ayuda de las computadoras ya no se emplea una cuadrícula, sino se traza una red.

“En vez de una cuadricula bien ordenada puedes trazar una red compleja, únicamente vas cambiando las reglas de con qué individuos interactúa cada uno de ellos. Puedes construir un objeto geométrico más elaborado que una cuadrícula, pero a final de cuentas aplicas reglas parecidas a las del juego de la vida, donde cada individuo puede estar en tres estados: sano, infectado o recuperado, y cada uno de los estados va cambiando de acuerdo al estado de los vecinos, los otros individuos con los cuales interactúas.”

“Puedes hacer un autómata con una distribución más compleja, pero la evolución es muy parecida a la del Juego de la vida y ese tipo de modelos se utilizan para ver como las epidemias se van dispersando. Son una manera en que el trabajo de Conway ha trascendido.”

Además del Juego de la Vida, John Horton Conway hizo cosas importantes desde el punto de vista matemático que han trascendido a otras áreas, como el empaquetamiento de esferas en programación.

“La pregunta es cómo puedes ordenar círculos de manera que quepa la mayor cantidad dentro de una hoja de papel. La respuesta es en hexágonos, como las celdas de un panal de abejas”, describe Zerón.

Después te puedes preguntar cómo lo harías si en vez de círculos fueran esferas. “Como las naranjas en un huacal, la respuesta es arreglándolas como lo hacen en el tianguis: dispones la base en forma de hexágono y encajas las siguientes esferas en los huecos que se forman, a modo de pirámide, esa es la forma de empaquetamiento más eficiente”, desarrolla.

Después, puedes aumentar el número de dimensiones. “Conway trabajó este problema en más de 20 dimensiones y para ello hizo contribuciones matemáticas que incluso llevan su nombre —“el grupo de Conway” en teoría de grupos—, pero resulta que esta abstracción se le encontró una utilidad concreta: empaquetar mejor la información en líneas de transmisión, como ahora las de internet.”

De modo que el trabajo del matemático ha trascendido hasta llegar a codificar la información para que en una sola línea viaje tanta información como sea posible, concluye.