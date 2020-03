Fallece Kenny Rogers, una de las voces masculinas más importantes del country

Fallece Kenny Rogers, una de las voces masculinas m谩s importantes del country

[ Redacci贸n y Agencias ] E l cantante estadunidense de m煤sica country, Kenny Rogers, ganador de tres premios Grammy y 18 American Music Awards, con una exitosa carrera de seis d茅cadas marcada por grandes 茅xitos como 鈥淭he Gambler鈥 y 鈥淛ust dropped in鈥, muri贸 a los 81 a帽os. El deceso ocurri贸 por causas naturales la noche del viernes, en su casa de Sandy Springs, en el estado de Georgia, donde recib铆a cuidados paliativos y se encontraba rodeado de sus allegados, seg煤n un comunicado publicado por la familia en la cuenta oficial de Twitter del artista. El texto destaca la carrera de m谩s de seis d茅cadas de Rogers y su 鈥渕arca indeleble鈥 en la m煤sica americana y en millones de personas de todo el mundo. Su carrera comenz贸 a finales de los a帽os 50 y r谩pidamente se convirti贸 en una estrella. Sus 茅xitos lideraron en 24 ocasiones la lista de los m谩s escuchados y Rogers gan贸 seis Country Music Awards. Sus baladas melodiosas y sus abundantes giras lo convirtieron en un artista muy querido por el gran p煤blico, que tambi茅n se rindi贸 ante sus reinterpretaciones de las cl谩sicas canciones de Navidad: 鈥淯nas son baladas que dicen lo que cualquier hombre desear铆a decir. Y las otras son historias que tienen una significaci贸n social鈥, refiriendo a los temas que cantaba. Rogers dej贸 un legado de 24 n煤meros uno, como 鈥淭he Gambler鈥, 鈥淟ady鈥, 鈥淚slands in the stream鈥, 鈥淟ucille鈥, 鈥淪he believes in me鈥 y 鈥淭hrough the years鈥. Aunque 鈥淟ady鈥 fue compuesta por Lionel Ritchie en 1980, Rogers fue quien la inmortaliz贸: 鈥淟ionel Ritchie la escribi贸 viniendo desde el R&B. Yo la cant茅 desde el country. Los dos fuimos a encontrarnos en el pop鈥, declar贸 el int茅rprete. El tema se coloc贸 en diversas listas del Billboard Magazine: Country, Hot 100, Adulto Contempor谩neo y Top Soul Singles, encabezando tres de las cuatro categor铆as. Tambi茅n salt贸 a la fama gracias a sus d煤os con la cantante de country Dolly Parton y sus apariciones en algunas pel铆culas y programas de televisi贸n, como The Muppet Show (El show de los Muppets). Rogers y Parton interpretaron a dueto el tema de los hermanos Gibb (Bee Gees), 鈥淚slands in the stream鈥 (1983), aunque la canci贸n fuera inicialmente escrita para Marvin Gaye, los Bee Gees decidieron adaptarla a un estilo country. Fue entonces cuando Rogers y Parton se convirtieron en uno de los m谩s importantes duetos de los a帽os 80, que sirvieron como precursores a muchos otros d煤os que surgieron posteriormente. Hoy perd铆 a uno de mis amigos m谩s cercanos. Muchas risas, tantas aventuras para recordar, mi coraz贸n est谩 roto... Mis oraciones est谩n con la familia de Kenny鈥: TW/ @LionelRichie. Otro de sus temas m谩s emblem谩ticos es 鈥淭he Gambler鈥, descrita por el mismo Rogers como una 鈥渂alada narrativa鈥, la cual fue escrita por Don Schlitz en 1976; aunque no fue su 煤nico int茅rprete, pues Bobby Bare y Johnny Cash tambi茅n adquirieron los derechos. No obstante, Rogers fue quien la populariz贸 y la recompuso musicalmente, a帽adiendo algunos acordes de guitarra. Con esto, la coloc贸 como tema principal del disco lanzado en 1978, que llevaba su mismo nombre. Gracias a ese trabajo fue que consigui贸 el Grammy en la categor铆a de Mejor Vocalista Country en 1980. Luego de 38 a帽os (2018), la Library of Congress la incluy贸 en la lista de obras de gran valor hist贸rico, cultural y art铆stico. Asimismo, Kenny Rogers fue incluido en el Sal贸n de la Fama de la m煤sica country y se convirti贸 en triple ganador de los premios Grammy. Tambi茅n fue reconocido en 2013 con el premio Willie Nelson por los logros de carrera de la Academia de la M煤sica Country, entre otros. El 煤ltimo concierto del veterano cantante de m煤sica country tuvo lugar el pasado 25 de octubre en Nashville (Tennessee, EE.UU.) y en 茅l actu贸 junto a estrellas como Dolly Parton, en un tributo a su legado art铆stico. Ese broche final a su carrera cerr贸 una gira de despedida por Estados Unidos con un total de dieciocho conciertos en los que comparti贸 escenario con otros artistas del g茅nero pop y country, entre ellos Little Big Town, Jamey Johnson, Elle King y Alison Krauss. La familia Rogers dio a conocer la noticia este s谩bado y anunci贸 que celebrar谩 una reducida ceremonia privada por la emergencia del coronavirus y espera poder celebrar p煤blicamente la vida del m煤sico con sus amigos y fans m谩s 颅adelante. 鈥淣unca sabes cu谩nto amas a alguien hasta que se va. He tenido tantos a帽os maravillosos y momentos maravillosos con mi amigo Kenny, pero sobre todo por la m煤sica y el 茅xito, lo am茅 como un hombre maravilloso y un verdadero amigo鈥, declar贸 Dolly Parton, a trav茅s de su cuenta de Twitter.