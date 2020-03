Fallece Krzysztof Penderecki, referente vital de la música clásica del siglo XX

Murió a los 86 años después de una “larga enfermedad”, informaron medios locales. Fue autor de música en películas como The Shining y The Exorcist, pero además fue un compositor prolífico.

El compositor y director de orquesta polaco Krzysztof Penderecki, murió ayer a los 86 años en la ciudad de Cracovia, tras una larga enfermedad, informaron medios locales. Conocido por la autoría de la música en películas como The Shining, The Exorcist y Wild at Heart, Penderecki fue un compositor orquestal prolífico y de una creatividad desafiante.

El director de la Asociación Ludwig van Beethoven, Andrzej Giza, lo confirmó la noticia a diversos medios internacionales. “Con la marcha del profesor Krzysztof Penderecki, la cultura polaca ha sufrido una pérdida irreparable”, manifestó a su vez Radio Cracovia el rector de la Academia de Música de esa ciudad, Stanislaw Krawczynski, quien había trabajado varios años con él.

Penderecki, conocido por su Treno a las Víctimas de Hiroshima y el Requiem polaco, nació el 23 de noviembre de 1933 en Debica y se graduó en la Escuela Superior de Música del Estado (actual Academia de Música) de Cracovia en 1958, centro del que años después llegaría a ser profesor y director.

Su debut internacional se produjo un año mas tarde, con tan sólo 26 años, cuando las tres composiciones que presentó de forma anónima en el Festival de Otoño de Varsovia resultaron premiadas.

Krzysztof Penderecki visitó en distintas ocasiones México, donde estrenó algunas de sus obras, con él mismo a la batuta de las sinfónicas Nacional, de Xalapa y la Sinfonia Varsovia. En 2001, obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, sumado a sus cinco premios Grammy.

Jonny Greenwood, integrante de la banda inglesa Radiohead, ha declarado que Krzysztof Penderecki es una influencia tanto en el trabajo de la agrupación como de él en solitario, por lo que incluso hicieron algunos conciertos juntos.

“Qué triste noticia para despertar. Penderecki fue el mejor, un compositor ferozmente creativo y un hombre amable y de buen corazón. Mis condolencias a su familia y a Polonia por esta gran pérdida para el mundo musical”, escribió Jonny Greenwood en sus redes sociales.

TRAYECTORIA. Los estudios de composición con Artur Malawski y Stanisław Wiechowicz en la Escuela Superior de Música del Estado (ahora conocida como Academia) en Cracovia (1954-58) llevaron Penderecki a ser nombrado maestro de composición. Esto fue solo cinco años después de la muerte de Stalin; y, a pesar de la llegada del festival internacional de música contemporánea de otoño de Varsovia en 1956, el gobierno comunista en Polonia desalentó las tendencias modernistas.

El propio Penderecki todavía escribía música de estilo esencialmente neoclásico, y en 1958 debió parecer que el joven compositor estaba preparado para una carrera segura, pero aburrida de importancia meramente local.

En el año siguiente, sin embargo, se produjo un aumento tanto en la madurez repentina como en la fama seguramente tan rápida como la experimentada por cualquier compositor en cualquier período. Penderecki había presentado, de forma anónima, según sus términos, tres trabajos a un concurso organizado por la Unión de Compositores Polacos.

Cuando su nombre resultó estar en los puntajes ganadores de los tres primeros premios, las obras involucradas —Estrofas, Emanaciones y Salmos de David— inmediatamente se hicieron conocidas en los círculos de vanguardia europeos, y los comisionados de nuevas obras rápidamente superaron a camino a su puerta.

Las razones de la creciente popularidad de Penderecki durante este tiempo radica claramente en el hecho de que su confianza en el sonido en sí mismo, en lugar de en la melodía o la armonía como tal, un enfoque que se llamó “sonorismo”, se alió a una forma altamente expresiva tan rápidamente resonó con oyentes más allá de la vanguardia, prometiendo crear un nuevo público para la música contemporánea.

Los trabajos que Penderecki comenzó a escribir ahora, desplegando masas de sonido que incluyen técnicas instrumentales y vocales inusuales, y combinando métodos de notación convencionales y más gráficos, extendieron este acoplamiento del mundo sonoro experimental y la inmediatez de expresión para desarrollar un lenguaje basado en la textura de asertiva individualidad.

En la Pasión de San Lucas, el uso de cánticos, recitativos y corales, sin mencionar el motivo BACH y ocasionales triadas importantes, ayudó a que fuera famoso como una reelaboración instintivamente dramática de un género familiar del barroco. El trabajo también fue muy oportuno ya que, a pesar de salir de la Polonia comunista, expresó un espíritu de reconciliación posterior a la Segunda Guerra Mundial. La Pasión de Penderecki se consideró como una especie de contraparte vanguardista del Réquiem de guerra de Benjamin Britten, que se estrenó solo cuatro años antes.

La más reciente de las ocho sinfonías del compositor, subtitulada Lieder der Verganglichkeit (Songs of Transience), para tres solistas vocales, coro y orquesta, una sinfonía coral de 50 minutos en 12 movimientos con poetas alemanes del siglo XIX y principios del siglo XX, se completó en 2005 y revisó en 2008.

Penderecki también trabajó con frecuencia, e internacionalmente, como director de orquesta, incluida, en particular, la música de Dmitri Shostakovich y la suya. Fue rector de la Academia de Cracovia (1972-87) y enseñó en la Universidad de Yale (1973-78).