Fallece la actriz Diahann Carroll

La actriz y cantante estadounidense Diahann Carroll, la primera afroamericana en ser protagonista de una serie televisiva, falleció este viernes a los 84 años de edad, tras luchar contra el cáncer de mama.

Carroll irrumpió en la escena en 1954 con una participación en la película Carmen Jones a la par que debutó en Broadway en el musical The House of Flowers.

Tras protagonizar los filmes Lo que trae el mañana y El atraco al estadio, a finales de los 60, llegó su gran oportunidad en la pantalla chica con la serie de televisión Julia (1968). Por su personaje de Julia Baker, que interpretó hasta 1971, cuando la serie llegó a su fin luego de 86 episodios, Carroll obtuvo el Globo de Oro y fue nominada al Emmy.

En 1974 fue nominada al Oscar por Claudine, película de John Berry en la que compartió créditos con James Earl Jones.

Carol Diann Johnson, quien nació el 17 de julio de 1935 en El Bronx y estudió en la Escuela Superior de Música y Arte de Nueva York con una beca, también fue reconocida con el Tony por su participación en el musical de Broadway No Strings de 1962.

Entre sus últimos trabajos en la pantalla chica se encuentran: Grey´s Anatomy y White Collar, en tanto que The masked saint (2016) supone su última película.