Fallece Lynn Shelton, directora de series y películas independientes

La directora estadounidense Lynn Shelton, encargada de filmes independientes como Humpday y Your Sister's Sister, además de dirigir episodios para series importantes de televisión y plataformas, falleció a los 54 años, víctima de un padecimiento sanguíneo, así lo dieron a conocer medios internacionales.

De acuerdo con el sitio Rolling Stone, fue Marc Maron, compañero y amigo de Shelton, quien a través de un comunicado expresó: “Tengo algunas malas noticias. Lynn falleció anoche. Se derrumbó ayer por la mañana después de haber estado enferma durante una semana. Había una condición subyacente previamente desconocida. No fue COVID-19. Los médicos no pudieron salvarla. Lo intentaron. Difícil”.

Maron precisó que el fallecimiento de Lynn es una noticia que lo tiene desconsolado e impactado, por lo que sintió que tenía que compartirla con aquellos para quienes la directora ocupó un lugar muy importante; al respecto Mark Duplass, protagonista de la cinta Humpday, en 2009, publicó una fotografía al lado de Shelton y agregó un emotivo mensaje.

“Perdimos a nuestra querida amiga Lynn Shelton. Hicimos muchas cosas juntos. Ojalá hubiéramos hecho más. Su energía creativa ilimitada y su espíritu infeccioso no tenían rival. Ella me hizo mejor. Golpeamos cabezas, inventamos, reímos, nos empujamos. Como familia. Qué pérdida tan profunda”, manifestó Duplass.

Ava DuVernay, quien ha participado en series como When they See Us y la película Wrinkle in Time, recordó el momento en que fue galardonada en el Festival Sundance de 2012, y que Shelton fue la encargada de entregarle el premio a la mejor dirección, por lo que dicha remembranza fue acompañada de una fotografía.

“Lynn Shelton cambió mi vida cuando me entregó el Premio de Dirección en Sundance en 2012. Ella anunció mi nombre con orgullo. Me lo entregó con amor. Arraigado para mí mucho después. No puedo creer que estoy escribiendo esto. Descansa en paz, belleza. Gracias por tus películas. Y por tu amabilidad”, añadió DuVernay en su mensaje.

A lo largo de su carrera, Lynn dirigió varios episodios para la serie de televisión New Girl, al igual que para la producción de streaming GLOW, en tanto que recientemente, se involucró en la dirección de la miniserie Little Fires Everywhere, la cual protagonizó la actriz Reese Witherspoon quien, a través de sus redes sociales, se mostró consternada por el fallecimiento de la directora.

“Ella dijo que el libro (Little Fires Everywhere) realmente le habló, y que deseaba dirigir un programa que hablara significativamente sobre la maternidad, la sexualidad, la raza y la clase en Estados Unidos. Y ella lo hizo. Se preocupaba profundamente por todo el elenco y el equipo, asegurándose de que todos nos sintiéramos escuchados, vistos y apreciados”, escribió Witherspoon en una serie de mensajes.

“Su espíritu tocó a tanta gente en el mundo del cine. Su memoria vive en nuestros días vivos juntos en el set y en sus maravillosas películas. Por favor mire su trabajo y vea su talento por usted mismo”, destacó la actriz, quien también se dijo afortunada de haber coincidido con Shelton no sólo en la miniserie, sino también en la serie The Morning Show.

ijsm