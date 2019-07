Falleció el actor Rip Torn

El actor estadunidense Rip Torn, conocido por su papel del “agente Z” en las películas de la franquicia Hombres de Negro, falleció a los 88 años de edad.

De acuerdo con Variety, el publicista del histrión, Rick Miramontez, dio a conocer que Torn, quien obtuvo nominaciones al Oscar y al Tony, además de un Premio Emmy y dos Obies, murió en su casa de Lakeville, Conneticut rodeado de su familia.

Nacido el 6 de febrero de 1931, Torn descubrió su pasión por la actuación cuando estudiaba en la Universidad de Texas; después de graduarse se mudó junto con su primera esposa Ann Wedgeworth a Nueva York.

Tras estudiar en el estudio de actores de Lee Strasberg, desarrolló una prolífica carrera en teatro, cine y la televisión; entre sus primeras películas destacan King of Kings (1961), The Cincinnati Kid (1965) y los films bélicos Pork Chop ­Hill (1959) y Beach Red (1967).

Aunque su extensa carrera comenzó en la década de los años 50, uno de sus papeles más recordados por el público joven es el del “agente Zeta”, el jefe de la organización secreta de Hombres de Negro, encargada de vigilar a los alienígenas que viven en la Tierra.

Ganó un Emmy por papel en la comedia The Larry Sanders Show y fue nominado al Oscar como Mejor Actor Secundario en 1984 por su trabajo en Cross Creek; además, en 1960, estuvo nominado a un Tony por su actuación en Sweet Bird of Youth.