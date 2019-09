Falleció el cantante español Camilo Sesto

El cantante español Camilo Sesto falleció este sábado a los 72 años, se dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter.

"Queridos amigos y amigas. Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. Descanse en paz", publicó la cuenta @CamiloSesto.

El deceso del legendario cantautor ocurrió en España y fue confirmado por Lourdes Ornelas, su expareja y madre de su hijo, Camilo Blanes Jr.

Ornelas señaló que la noticia la tomó por sorpresa y que fue avisada por el contador del artista, Cristóbal Hueto; “cuando me lo dijo no podía creerlo, me tomó desprevenida la noticia”, dijo.

Camilo Blanes nació en la localidad española de Alcoy, en la provincia mediterránea de Alicante, el 16 de septiembre en 1946.



Músico y compositor, realizó estudios de bellas artes y empezó su carrera musical formando parte del grupo "Los Dayson" cuando apenas era un adolescente.



Ya con 18 años se trasladó a Madrid para probar suerte y, desde entonces, desarrolló una completa carrera musical con la venta de millones de discos en España e Iberoamérica.



Su primer albúm "Algo de mi" fue grabado en 1971 y dos años después representó a España en el festival internacional OTI, con la canción "Algo más", tema con el que consigue un gran éxito de ventas en toda Latinoamérica.

En su faceta de compositor, varias de sus letras se convirtieron en éxitos para artistas como Miguel Bosé (de quien también fue su descubridor), Ángela Carrasco, Lani Hall, José José y Sergio Fachelli, entre otros.

A finales de 2016 y para celebrar su cumpleaños 70, lanzó un albúm recopilatorio llamado “Camilo 70”; que incluye 60 canciones, entre éxitos y temas inéditos.

Su último trabajo, "Camilo Sinfónico", fue grabado con la orquesta de Radio Televisión Española y con colaboraciones de artistas españolas como Marta Sánchez, Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo, fue presentado en Madrid el 20 de noviembre de 2018.

havh