Falleció el compositor Alan Merrill, a causa del coronavirus

El músico era mayormente conocido por haber escrito el tema “I Love Rock and Roll”, éxito de Joan Jett & the Blackhearts.

El músico y exvocalista de la conocida banda británica Arrows, el neoyorquino Alan Merrill, autor de la clásica canción “I Love Rock and Roll”, murió este domingo 29 de marzo, en Nueva York, a los 69 años de edad por complicaciones derivadas del coronavirus.

La noticia fue anunciada por su hija Laura Merrill, a través de su cuenta personal en Facebook, quien contó lo siguiente: “Me dieron dos minutos para despedirme antes de que me apresuraran. Parecía tranquilo y cuando me fui todavía había un rayo de esperanza de que no sería una cinta al lado derecho de la pantalla de noticias de CNN/Fox”, dijo.

“Caminé 50 cuadras hasta mi casa aún con esperanza en mi corazón. La ciudad que conocía estaba vacía. Sentía que era la única persona aquí y tal vez lo era en muchos sentidos. Cuando llegué a las puertas de mi departamento recibí la noticia de que se había ido”, relató.

En su mensaje aseguró que estaba saludable hasta que contrajo el virus: “Él minimizó el ‘frío’ que tenía”, escribió, antes de advertir a otras familias que no se mostraran complacientes. “No creas que no te va a pasar a ti ni a nadie de tu familia. Quédate en casa si no es por ti, por los demás. Por mi papá. Esto es real”.

En los inicios de su carrera, Alan tocaba en un café hasta que se fue a vivir a Japón y comenzó con la banda The Lead, que se separó al poco tiempo para dejarlo en solitario consiguiendo ser reconocido e incluso participar en una telenovela. Después formó Vodka Collins.

Al trasladarse de nuevo a Londres integró otra banda, The Arrows, de la que era el cantante principal. Con ellos escribió y grabó la icónica “I Love Rock ‘n’ Roll”, en 1975, que se convirtió en un gran éxito para Joan Jett & the Blackhearts, quienes fueron número uno en las listas —aproximadamente ocho semanas— con la canción en 1982.

Originalmente, dicho tema fue compuesto como una cara B, inspirado en un sencillo de los Rolling Stones. Con su agrupación fue tocada una sola vez para la televisión, hasta que Joan Jett la hizo suya. A principios de este siglo también fue grabada por Britney Spears.