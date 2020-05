Falleció el guitarrista Jorge Santana, símbolo de la comunidad chicana en EU

El guitarrista Jorge Santana, murió a los 68 años de edad, informó la leyenda de la guitarra y su hermano Carlos Santana, a través de su cuenta de Facebook, por medio de una publicación en la que aparece el fallecido y un emotivo mensaje de despedida.

“Trascendió al reino de la luz que no arroja sombra. Los ojos de mi corazón lo ven claramente entre nuestra gloriosa y magnífica madre Josefina y nuestro padre José... (quienes) Están acariciando su rostro y besando sus manos tocándolo con luz y amor. Nos encanta apreciar y honrar tu alma MEMO”, escribió el músico de 72 años.

El deceso fue confirmado por el representante de Jorge, John Regna, al sitio de noticias TMZ, donde informó que ocurrió por causas naturales. “Nosotros tomaremos el tiempo para celebrar el magnífico espíritu de nuestro amado hermano Jorge”, añadió en su red social.

Jorge Santana nació el 13 de junio de 1951 en Autlán, Jalisco, y 10 años después se mudó con su familia a San Francisco, en California, Estados Unidos, donde vivió hasta el día de su muerte. Perteneció a una familia de músicos, ya que su padre formó parte en la década de los 50 de un grupo de mariachis establecido en Tijuana, así que pronto lo siguieron en la vocación por hacer carrera en la industria musical.

El primero en aprender a tocar un instrumento fue Carlos y después Jorge siguió sus pasos a la edad de 13 años cuando conoció los primeros acordes para tocar la guitarra. Así los dos hermanos comenzaron su historia en la música y aunque emprendieron una carrera por separado, también tuvieron la oportunidad de colaborar.

Fue en los años 60, cuando Jorge Santana formó, al lado de sus amigos de la secundaria, la banda The Malibus, la que años después cambió su nombre a Malo, la cual es más conocida. Junto a Malo alcanzó el éxito con el tema “Suavecito”, el cual es considerado como un “Himno Nacional Chicano” en el área de la Bahía de Estados Unidos.

Junto a este grupo lanzó cuatro álbumes hasta que decidió abandonarlo para buscar nuevos retos. Jorge Santana declaró en 2018 a Stafmagazine sus motivos para dejar la banda con la que comenzó su historia musical.

“Decidí continuar con mi carrera y prepararme más con la guitarra. El motivo era encontrar ese breve instante que todos buscamos en el escenario para expresarnos de un modo que sea lo máximo sin ser conscientes de lo que estamos haciendo”, dijo.

También tuvo la oportunidad de lanzar dos materiales discográficos en solitario que son: Jorge Santana y It’s all About Love. De estos destacaron los éxitos: “It’s all about love”, “Darling I Love You”, “Love the way” y “Sandy”. Su carrera musical continuó en The Fania All-Stars, con la que incursionó con la música tropical.

Para la década de los 90 trabajó al lado de su hermano Carlos Santana y su primo Carlos Hernández, con quienes grabó el álbum Santana Brothers. Al lado de Carlos Santana también hizo algunas presentaciones y colaboró en la organización de sus eventos.