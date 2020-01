Falleció Jack Garfein, figura icónica de Broadway

El actor, escritor y director Jack Garfein, quien dirigió obras de Broadway y películas de Hollywood, al tiempo que enseñó actuación a personajes como James Dean, Ben Gazzara, Steve McQueen y Bruce Dern, murió a los 89 años por complicaciones de leucemia.

Nacido en Checoslovaquia el 2 de julio de 1930, produjo y dirigió más de 50 obras de teatro, entre ellas Girls of summer, de N. Richard Nash; The sin of pat muldoon, de John McLiam, y The shadow of a gunman, de Sean O’Casey. El también maestro de actuación pasó tiempo en varios campos de concentración y fue el único miembro de su familia que sobrevivió al Holocausto.

Llegó a Nueva York en 1946 para vivir con su tío y ganó una beca para el Taller Dramático en The New School, donde tomó cátedra con el director alemán Erwin Piscator.

Estudió dirección en The American Theatre Wing con Lee Strasberg y en 1951 se unió al Actors Studio, donde contrató a Dean y dirigió la obra End as a man, que llegó a Broadway en 1953 y protagonizó Ben Gazzara. También produjo para Broadway dos obras de teatro escritas por Arthur Miller: The price, en 1979 y The american clock, en 1980. Con Paul Newman fundó en 1966 la sucursal de Los Ángeles de The Actors Studio.

Lanzó asimismo su propio estudio de actuación en París llamado Le Studio Jack Garfein y escribió el libro Life and acting: techniques for the actor.