Falleció la actriz Sonia Infante

La actriz mexicana Sonia Infante, sobrina del Ídolo de México, Pedro Infante, falleció ayer a los 75 años víctima de un paro cardiaco luego de permanecer varios días hospitalizada en la Ciudad de México a causa de una parálisis en el cuerpo, confirmó su hermano Toño Infante.

En los últimos tres meses Sonia Infante “se mantuvo entre el hospital y su hogar debido a que por una enfermedad rara, cuyo nombre no me aprendí, le ocasionó un coágulo grande en la columna vertebral que la dejó paralítica a partir de los hombros y hasta los pies.

Originaria de Morelia, Michoacán, Sonia Infante debutó en la actuación a los 16 años en la película Dormitorio para señoritas, cinta que la catapultó a la fama, convirtiéndose en una de las actrices más reconocidas de los años 60.

Durante esa década participó en el rodaje de más de 50 películas como Ellas también son rebeldes (1961), Las leandras (1961), Juana Gallo (1961), Las luchadoras contra el médico asesino (1963), Museo del horror (1964), El pozo (1965), La vida de Pedro Infante (1966), Despedida de soltera (1966), Pasión oculta (1967) y La Soldadera (1967).

En 1967 se casó con el productor y empresario Gustavo Alatriste y se retiró temporalmente de los escenarios. Luego de un matrimonio de 18 años, en el cual engendró dos hijos, Pedro y Ángela Alatriste (quienes aún no deciden el lugar en el que se depositarán sus cenizas), se divorció y retomó su carrera artística. A partir de 1982 produjo y protagonizó películas como Historia de una mujer escandalosa (1984), The treasure of the Amazon (1985) y La casa que arde de noche (1985), entre otras. Se retiró de la actuación tras participar en la cinta Sin miedo a la muerte (2007).