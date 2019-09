Falleció la actriz Valerie Harper

La actriz estadunidense Valerie Harper, conocida en la década de los setenta por interpretar a Rhoda Morgenstern en la serie de televisión The Mary Tyler Moore Show, murió este viernes a los 80 años víctima de cáncer.

En 2013 fue diagnosticada con cáncer en el cerebro, pero cuatro años antes enfrentó problemas pulmonares a pesar de que la actriz nunca fumó; se sometió a una cirugía para extirparle un tumor del pulmón derecho, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Después de sus problemas de salud, Harper regresó a trabajar en 2017 en el cortometraje My Mom and the Girl, en el que interpretó a una mujer con Alzheimer.

La neoyorkina debutó en Broadway en 1956 como bailarina, tuvo varias participaciones en el teatro y pequeñas actuaciones en la pantalla, antes de llegar a la fama como Rhoda, que le valió tres premios Emmy. Apareció en 92 de los 168 episodios de este programa, para luego realizar su propia serie Rhoda de 1974 a 1978, con la que ganó otro Emmy.

Entre sus trabajos cinematográficos, destacan Li’l Abner, Freebie and the Bean, The Last Married Couple in America y Blame it on Rio.