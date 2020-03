Falleció Stuart Gordon, el director que llevó la obra de Lovecraft al cine gore

El también guionista y productor se hizo ícono del cine de terror por filmes como Re-animator y From beyond

El cineasta de culto Stuart Gordon, especialmente conocido por llevar la obra de H.P. Lovecraft al cine gore en los años 80 con filmes como Re-animator y From beyond, falleció este martes en su natal Chicago, a la edad de 72 años, a causa de “complicaciones de salud que arrastraba de hace tiempo”, según informaron medios estadunidenses.

Nacido en 1947, Gordon llegó al cine rozando los 40, más bien tarde, pero con los deberes de la polémica y los escándalos superados con creces tras haber sido encarcelado por una adaptación teatral de Peter Pan por la que fue acusado de obscenidad, junto a su esposa Carolyn Purdy. Ése fue el trabajo de su primera compañía llamada Screw Theater, que fundó en 1968.

Después formaron Organic Theater que mantuvieron en activo durante 16 años y con la que, entre otras cosas, impulsaron la carrera de David Mamet al estrenar en Chicago en 1974 sus Perversiones sexuales.

Re-animator (1986) fue su debut como director de cine. Al principio iba a ser una obra de teatro, después una serie de televisión y finalmente una película. Su combinación de gore, con sangre a espuertas, y humor salvaje la convirtieron en obra de culto. En ella, se retrataba la historia de una estudiante de medicina que creaba un suero capaz de reanimar el cuerpo de personas fallecidas e hizo furor, de hecho, recibió numerosos reconocimientos en los festivales del género.

No tardó mucho en doblar la apuesta con Re-Sonator (From beyond), donde volvía a repetir equipo y referente. El testigo reanimador acabaría en manos de su colega Brian Yuzna, y ya nunca sería igual. Tampoco para Gordon, quien también sedujo a los fanáticos con Dolls, para entrar en los 90 con la estupenda adaptación de Edgar Allan Poe, de El foso y el péndulo.

Fue un golpe de timón lo que le hizo triunfar de nuevo, con la comedia Querida, encogí a los niños. Fue uno de sus guionistas y después produjo la secuela y dirigió un spin-off para la televisión.

No obstante, no abandonó su pasión por el género y siguió estrenando títulos como Robot Jox (1990), Fortress (1992), con Christopher Lambert, o la comedia Space Truckers (1996) que presentó en el Festival de Sitges y que protagonizaba Dennis Hopper.

En 2011 convirtió Re-animator en un musical de éxito.

Stuart Gordon deja un legado de género que seguirá sorprendiendo a generaciones venideras. Cine fantástico entrañable, grotesco, horroroso y siempre divertido. A partir de ahora sólo nos queda esperar para leer sus memorias, anunciadas el año pasado, y que llevan por título Naked Theater and Uncensored Horror.

Influencia de Guillermo del Toro. El cineasta tapatío Guillermo del Toro lamentó el fallecimiento de Stuart Gordon, a través de la red social Twitter para dedicar un breve mensaje y compartir una fotografía del guionista Don Coscarelli, donde Del Toro también está presente.

“RIP a un verdadero maestro del horror y un hombre jovial, inventivo y encantador”, escribió el director de El Laberinto del Fauno.

A su vez, se lee en el post compartido por Coscarelli una supuesta frase que éste le dijo alguna vez: “Las películas de terror son un ensayo para nuestras propias muertes. En ocho palabras, respondió por qué los hacemos y los observamos. Stuart, hiciste lo mejor. RIP, mi amigo”, lamentó el guionista.