Falleció una de las novias de Broadway: Norma Doggett

Foto: (Especial) Destacó por su interpretación de la novia Martha en el musical Seven Brides for Seven Brothers (1954).

La bailarina de Broadway, Norma Doggett, reconocida por haber interpretado el papel de Martha en el filme musical nominado al Oscar como Mejor Película, Seven Brides for Seven Brothers (Siete novias para siete hermanos, 1954) de Stanley Donen, falleció a los 94 años de edad.

Dogget perdió la vida el pasado 4 de mayo en Forest Hills, New York, sin embargo, no fue hasta esta semana que se dio a conocer el deceso de la intérprete, del cual no se dieron detalles, de acuerdo con información de The Hollywood Reporter.

La nacida en Chicago el 3 de agosto de 1925, se preparó como intérprete dancística en los almacenes de Goldblatt, su ciudad natal, y asistió a la escuela secundaria de Senn con el actor y cómico Harvey Korman, durante su juventud.

Mientras trabajaba como bailarina en el club Chez Paree, llamó la atención del coreógrafo Jack Cole, quien la invitó a audicionar para la obra Magdalena, en la que fue contratada.

Doggett acompañó el musical de San Francisco a Broadway, donde se inició en 1948. Al comienzo de su carrera tuvo la oportunidad de trabajar junto al protagonista John Raitt, fue entrenada por Gwen Verdon y fue asistente de Cole.

Entre 1948 y 1959 permaneció activa en Broadway con su incursión en teatro musical, tiempo en el que también participó en alrededor de seis puestas en escena y trabajó para grandes personalidades como el autor Irving Berlin, el coreógrafo Jerome Robbins, el dramaturgo Moss Hart y Joshua Logan, además de fungir como suplente de intérpretes como Ethel Merman, Florence Henderson y Allyn McLerie.

Uno de sus trabajos que dejaron huella en ella fue el musical Can-Can de Broadway en 1953, para el que adicionó con el coreógrafo de Seven Brides, Michael Kidd, como suplente de Gwen Verdon. Durante los ensayos se torció el tobillo, por lo que tuvo que ser reemplazada, sin embargo, más tarde su reemplazo también se fracturó el tobillo en el mismo lugar: “Había mantenido mi práctica al margen. Me pusieron en el último minuto y filmaron todos mis bailes originales”, recordó la bailarina durante una entrevista.