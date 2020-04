Falta de entendimiento entre Homero Arídjis y Paco Ignacio Taibo II

Recientemente, en el diario Excélsior se publicó una entrevista a Homero Aridjis, donde afirmó que el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II le dijo que ya no publicaría poesía. “Tal afirmación es falsa”, señala un comunicado de la institución, firmado por su director.

“Tan es falsa esa afirmación, que el año pasado, después de esa charla, publicamos los poemas sobre México de Ernesto Cardenal, Taberna y otros lugares, de Roque Dalton, además de libros de César Cañedo, María José Ferrada, Ida Vitale y Gabriela Mistral; también la antología de poesía latinoamericana de Philippe Ollé-Laprune, otra de Efraín Huerta y se reimprimieron obras de Octavio Paz, Sor Juana y Rubén Darío…”.

“Yo en realidad comenté eso en la entrevista con Excélsior, porque en un momento dado Paco [Ignacio Taibo II] me comentó que ya no iba a publicar poesía; eso sí me alarmó porque no sólo se trata de mi poesía, sino que la gran tradición literaria de México es poética”, señaló en una entrevista posterior con Notimex.

Ambos refieren una conversación sobre la improbabilidad de publicar una reedición del libro Tiempo de ángeles, que fue ilustrado por Francisco Toledo, debido a su edición de lujo, lo cual no va acorde con la nueva dirección del FCE.

“Creo que hay una desconexión, yo lo único que dije, y que él me expresó (y se lo puedo decir en su presencia), fue que el FCE ya no iba a publicar poesía, no solamente refiriéndose a la mía, sino en general. Quizá lo malinterpreté, pero eso es lo que él me dijo en persona y a mí si me pareció (debo decir, escandaloso) que la gran tradición literaria, desde los tiempos prehispánicos, hasta nuestros días, en México ha sido la poesía”.

(…)

“Lo que a mí me interesa es que se respete su pluralidad cultural, que Paco esté al nivel de la calidad del Fondo de Cultura y lo que ha representado al país, porque es una referencia editorial para toda habla española, y yo la considero para mí como uno de los grandes patrimonios de la cultura mexicana. Yo creo que no hay conflicto en eso, solo es una cosa de gustos, yo respeto sus gustos y él debe respetar los míos”.