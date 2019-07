Familiar de excuñada habría asesinado a Norberto, asegura su padre

El padre del joven Norberto Ronquillo afirmó que su familia está feliz de que ya haya detenidos en el caso del secuestro y homicidio de su hijo en la Ciudad de México; “Estamos muy contentos por lo que está pasando, al fin se nos hizo justicia”.

Norberto Ronquillo, quien es padre de la víctima con el mismo nombre, dijo que exactamente no saben quiénes son los implicados. Sin embargo, “ya tenemos más o menos una idea de cómo va ( ) por lo que yo tengo entendido es familiar de un esposo de mi excuñada, por lo que tengo entendido, pero no estoy seguro”. Desde Chihuahua, el progenitor de la víctima confió en que toda la información se haga pública, y adelantó que en los próximos días viajará a la Ciudad de México para que le detallen los avances en la investigación del secuestro y asesinato de su hijo.

El estudiante fue secuestrado al salir de su universidad y su cuerpo fue encontrado días después.

Ronquillo afirmó que está contento con la labor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ya que han mostrado profesionalismo e interés en esclarecer este crimen.

Recordó que tenía tiempo de no ver a su hijo, por lo que planeaba viajar a la capital del país para visitarlo antes de su graduación; “desgraciadamente no alcance a verlo con vida”.

Mientras que la última comunicación que sostuvieron fue vía WhatsApp el día en que pasó el secuestro.

Este crimen, dijo, para la familia fue un golpe mortal, “no acaban con la vida del hijo sino también con la vida de uno”.