Familiares de Angélica y Karla claman justicia a tres meses del feminicidio

A tres meses de que Angélica Ramírez y Karla Esteves, madre e hija respectivamente, fueran golpeadas y brutalmente asesinadas por tres hombres, al salir de una fiesta en la colonia Jardines de Morelos en Ecatepec, la justicia parece no llegar para la familia que vive una pesadilla sin fin.

Los tres presuntos responsables de la muerte de las mujeres, no han sido vinculados a proceso por falta de pruebas, el crimen ha sido tipificado como homicidio y no como lo que en verdad fue: un feminicidio doble y la opacidad en la atención y el seguimiento al caso por parte del Ministerio Público de Tlalnepantla, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y hasta del mismo Presidente Municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras ha dejado a la familia sumida en el desasosiego y la angustia.

Rita Ramírez, hermana y tía de las fallecidas, en entrevista para Crónica denunció los malos tratos y la falta de información e interés por parte de las autoridades a lo largo del proceso de investigación y de las audiencias por medio de las cuales no se han podido resolver las muertes de sus familiares.

“Yo porque no tengo conocidos aquí no me atienden. Hasta ahorita no tengo un asesor jurídico bien, me habían asignado a uno pero tenía mucho trabajo, al parecer lo de mi familia no es trabajo y entonces donde está la atención que nos deben de brindar a nosotros como ofendidos.”

Y añadió “Al principio cuando había muchas televisoras y estaban como que metiendo presión, ahí si me daban la atención. Los fiscales de Ecatepec sí hicieron un buen trabajo, me informaban y todo, pero los comandantes... hay testigos de que tenían que ir a investigar y pues no pasó nada y sólo me decían, sí, ahí la llevamos”.

Además expresó que una de las cosas que más le molesta y le preocupa, es el hecho de que hayan abierto la carpeta de investigación por el crimen de homicidio y no como feminicidio y remarcó que desde que se enteró de esto les ha pedido a las autoridades cambiar la tipificación del crimen, pero sólo ha recibido largas.

La recopilación de pruebas también ha sido deficiente, pues aunque los familiares de las víctimas han solicitado a la Fiscalía analizar los celulares de Angélica, Karla y de los presuntos culpables para encontrar pruebas sólidas, la respuesta de las autoridades es que realizar la sábana de los dispositivos móviles debe ser realizado por fuera y tiene un costo de 5 mil pesos, ya que ellos no tienen una orden para llevarlo a cabo.

Debido a todas estas irregularidades, Rita Ramírez ha tratado en cinco ocasiones poder hablar con el Presidente Municipal de Ecatepec Fernando Vilchis, sin embargo a pesar de lograr tener agendada una cita siempre la dejan esperando en las oficinas del ayuntamiento hasta por varias horas o simple y sencillamente le posponen la cita con el pretexto de que tienen mucha carga de trabajo.

“Con Vilchis ya me acerqué y no me brinda la atención, una vez me dieron las 10 de la noche y nunca me aceptó, le he mandado mensajes y me deja en visto, en una ocasión le dije a su secretario que si era una burla o que si no tenía palabra, porque a mí me está demostrando que no tiene palabra y la verdad no se me hace justo que me traten así ante una situación como esta”, agregó Rita.

Rita confeso que en muchas ocasiones ha pensado en desistir y dejar que el caso de su hermana y su sobrina se olvide, debido a que le causa a ella y a su familia mucho desgaste, pero el miedo la invade al pensar que los culpables de la muerte de sus familiares salgan libres y quieran arremeter en su contra, por lo que hace un llamado a las autoridades correspondientes y al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo para que puedan ayudarla a hacer justicia.

“La verdad estoy desesperada porque me citan en un lado, me dicen saque copias, traiga esto, traiga el otro. Es tanto desgaste físico, emocional, económico, nos destrozaron la vida y aunque de verdad a veces ya no quiero seguir luchando, no quiero que esto quede impune, quiero llegar a que se haga justicia y que se haga como debe ser; no porque alguien tenga palanca se les dé la preferencia, o porque tenga dinero, y ese es mi coraje; por eso quiero decirle al gobernador Alfredo del Mazo, que haga presencia, que ponga atención al problema, porque no creo que sea el único caso que esté pasando”, comentó Rita con lágrimas en los ojos.

El caso. El 20 de abril Angélica de 41 años y su hija Karla de 16 años, salieron alrededor de las 21:30 horas de su domicilio en la colonia Jardines de Morelos, para asistir a una fiesta celebrada en la zona del “Parque del Triángulo”; en esta reunión Karla transmitió varios videos en vivo por medio de redes sociales, en los que se podía observar a su madre bailando y a ella disfrutando de la fiesta en compañía de varios amigos y amigas, siendo ésta la última vez que se les vio con vida.

Al día siguiente fueron encontrados sin vida ambos cuerpos en un terreno baldío de la colonia Laguna del Rey, entre los límites de los municipios de Acolman y Ecatepec con huellas de abuso sexual e indicios de ser privadas de la vida por medio de un arma punzocortante, además el cuerpo de la madre presentaba varios golpes en la cara.

Posteriormente, el 23 de abril, fueron detenidos Bryan Gerardo “N” alias El Crush, Cristian Omar “N” alias El Ulises y el menor de edad Cristian Yahir “N” alias El Charly, como presuntos responsables de los asesinatos de Angélica y Karla.

En su testimonio Bryan dijo haber conocido a Angélica desde el 2018, por medio de un perfil falso de Facebook en el que la madre de 41 años se hacía llamar Fernanda y fingía vivir con sus padres en Tecámac; motivo por el que el joven de 28 años, al encontrarla en la fiesta y enterarse del engaño, decidió en compañía de dos amigos, confrontarla, desembocando en la muerte de madre e hija.