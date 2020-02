Farándula en Palacio: tómbola, aplausos y... gritos de olvido

La conferencia mañanera en Palacio Nacional se había imaginado así: dispuesta para el avioncito telenovelesco. De no ser por el asunto Lozoya, muy poco podría perturbarla.

La pregunta estaba ahí, lista en la libreta reporteril: “En la calle, en el transporte, en redes, hay entre la población quien se ha expresado por no tratar el tema del avión presidencial como un show; la inquietud es: ¿si no debería su gobierno dedicar todo este tiempo, estas gestiones, reuniones de gabinete y cenas con empresarios a los asuntos vitales del país y no a rifas y cachitos?”…

-¡Acá, presidente, por favor! -se gritaba desde la tercera fila, porque esta vez la primera había sido copada por funcionarios y otros invitados relacionados con la impresión de libros de texto gratuitos. Y la segunda, ya se sabe: por los empalagosos en turno.

Se estiraba el brazo casi hasta el crujir de huesos, se agitaba la mano, pero no… A lo mejor, la siguiente ronda.

La conferencia se había imaginado así: dispuesta para el avioncito telenovelesco. De no ser por el asunto Lozoya, muy poco podría perturbarla. Lo había advertido el Ejecutivo en la despedida del día anterior, a unas horas de reunirse con los empresarios más importantes del país para pedirles una cooperación voluntaria -de 20 a 200 millones-, destinada a la tómbola:

“Vamos a tener una cena con empresarios, muchos están confirmando su asistencia. Yo mañana les informaré cuántos compromisos de venta tendremos. No habrá exposición, sólo preguntas y respuestas”.

Y ese mañana llegó, con una salvedad: el programa arrancaría con una breve remembranza por el 60 aniversario de la entrega de los primeros libros de texto gratuitos en el país, en un pueblito de San Luis Potosí. Por eso estaban ahí, en el estrado, Esteban Moctezuma, titular de la SEP, y la maestra Carmen Rivera, quien entonces era alumna de primer grado y recibió uno de aquellos textos históricos del entonces secretario de Educación Jaime Torres Bodet.

La maestra aludió a sus recuerdos e inspiraciones en un discurso tierno, y cuando se esperaba al menos una ronda de preguntas sobre su anecdotario, los libros, el aprendizaje y los retos del sistema educativo en el país, como suele pasar en estos casos, López Obrador frenó de tajo: “Mucha felicidades, maestra, terminamos con este acto y abrimos para preguntas y respuestas”.

No habría resistencia ni sorpresas, lo sabía él, entre la jauría de reporteros y súbditos: unos inclinados a los escándalos y dudas coyunturales, y otros, a las palabras de caramelo.

-¡Aquí, presidente!...

No… Nada.

Como se vislumbraba, la referencia al avioncito llegó en la primera designación:

-Platíquenos, por favor, ¿qué le dijeron los empresarios?, tengo entendido que le aplaudieron; nos dicen que fue bien recibida la propuesta, doblaron sus papeles, depositaron ahí el dinero con el que están dispuestos a colaborar.

El presidente, con un rictus festivo, se entregó a la función… Dedicó 26 minutos y 10 segundos para agradecer a los magnates, presumir el éxito del boletaje y demás bendiciones del sorteo.

“Todos expresaron su apoyo. Sin que tomaran la palabra, hubo una manifestación de respaldo a la rifa. Les tengo que agradecer mucho, porque no hubo desaire. Les explicamos que con el dinero se van a comprar equipos médicos y estuvieron de acuerdo. Y fuimos al fondo, partiendo de que son otros tiempos y los servidores públicos tenemos que vivir en la justa medianía”.

“Y no es nada más quién se saca el premio, sino un acto aleccionador: que jamás nadie se atreva a ofender de esa manera al pueblo. Tan lo entendieron bien que obtuvimos el compromiso de compra de boletos por la mitad de los tres mil millones que pensamos obtener: mil 500 millones”.

-¿De cuántos empresarios?

-Como de 75… Vamos a obtener más, porque algunos están fuera del país o en otras actividades, pero nos mandaron decir que participan. Ayer mismo uno me expresó que quiere que sus boletos se distribuyan en comunidades indígenas.

-¿Quién?

-Me expresó que no quería que se supiera. Se entregó una hoja de cuántos boletos compraban…

-¿La que circuló en redes?

-Sí, esa. Es que aquí las cosas se saben antes de que sucedan, todavía estábamos terminando la cena y ya la hoja andaba en las redes. Teníamos que tener un registro. No firmaron cheques, era la carta compromiso, dejaron ahí sus datos, y se entrará en comunicación con ellos para la entrega de los boletos. No es obligatorio, sino voluntario… Haz el bien, sin mirar a quién.

-Acá presidente, en la tercera, ¿y los temas...?

Desde la segunda fila, ungido con el dedo presidencial, hubo quien intentó cambiar el rumbo de la farándula:

-Colectivos feministas han cuestionado su postura sobre el feminicidio y la ausencia del tema en estos espacios. Así como dedica conferencias a otros temas, ¿podría abordar lo que está haciendo su gobierno en materia de atención a mujeres?…

Se refería a lo ocurrido el lunes pasado, cuando al propio encuentro mañanero acudió Alejandro Gertz -titular de la Fiscalía General de la República- a entregar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado un cheque por 2 mil millones de pesos, “para pagar los premios del avión presidencial”, dijo AMLO, y las reporteras aprovecharon para cuestionar al fiscal sobre la polémica de desaparecer el tipo penal de feminicidio.

“No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio, se ha manipulado mucho el asunto en los medios. Sí es importante, pero ya estoy viendo cómo esa va a ser la nota, y no”, atajó el presidente aquella mañana, mientras le pedía al director del Indep mostrar el cheque rescatado.

-Yo, por convicciones, estoy en contra del feminicidio, es aborrecible -respondía ayer el presidente mientras afuera de Palacio Nacional un grupo de mujeres, ondeando un boleto monumental con la imagen del avión, le reprochaba dar prioridad al sorteo, entre gritos diversos: “¡Es una falta de respecto poner a una rifa por encima de nosotras!, ¡Ni una asesinada más!”.

-¡Aquí, aquí! -se insistía, pero el presidente continuó hasta el final embelesado con sus cachitos y sus peticiones de compra:

“Estuvo muy bien la cena, y los tamales de chipilín, exquisitos”…