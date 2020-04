Fassi rememora subcampeonato, a un año de Augusta

La mexicana María Fassi lloró mientras jugaba el hoyo 18 y último en ese duelo ante su amiga Jennifer Kupcho, en el final del histórico primer Augusta National Women’s Amateur, el campo de golf que sólo era un templo para los hombres.

Dicho torneo ya no se pudo realizar este año a causa de la pandemia mundial de COVID-19, ya que paró la actividad en el mundo deportivo.

Aquel sábado 6 de abril del año pasado, fue su último torneo con estatus como aficionada, fue dar el primer golpe de salida ante su compatriota Lorena Ochoa y Annika Sorenstam, Se Ri Park y Nancy López, todas ellas consagradas en el Salón de la Fama, en una ceremonia más que emotiva y vibrante.

“La adrenalina que sentía estaba fuera de este mundo”, compartió Fassi a una publicación especializada, luego de embocar con un golpe menos para birdie en el hoyo 14, lo cual encendió a Jennifer Kupcho, quien tuvo un cierre impresionante para la victoria, mientras la mexicana necesitó de un golpe más para anidar la bola en el 17 y 18, y quedó subcampeona.

“Jugué todo el hoyo llorando, pero no estaba llorando como si hubiera perdido. Estaba llorando como, en cierto modo, muy orgullosa de mí misma. Estaba vacía, no tenía más en mí. No podría haber luchado más duro”, dijo la originaria de Pachuca, Hidalgo.

Fue uno de los finales de mayor teleaudiencia en la competencia femenil desde 2016 y más cuando ambas gozan de carisma y gran proyección en el golf profesional. Para México fue un histórico segundo lugar de María Fassi, quien tiene fotos de esa participación en su celular y las ve en sus viajes.

Al volver a la casa en donde se hospedó, su familia hizo todo por animarla y en un momento de privacidad se derrumbó en los brazos de su mamá y lloró. “Oye, eso fue inspirador por lo que hiciste y la forma en que te manejaste”, le dijo su madre al consolarla.

María Fassi siente que todo es una victoria para ella, porque a pesar de no obtener el trofeo, ganó por la forma en que la gente la vio jugar y cómo quiere ser. “En cierto modo, tal vez perder era lo que necesitaba. Fue mi introducción al mundo y no pudo haber pintado mejor”.