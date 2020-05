Fauci contra los planes de Trump: “Habrá muertes evitables, si EU reabre muy rápido”

El epidemiòlogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, en aislamiento tras dar positivo en COVID-19, echó este martes un jarro de agua fría a la estrategia del presidente Donald Trump de salir cuanto antes del confinamiento, luego de advertir que habrá “muertes evitables” si los estados reabren demasiado rápido.

“Los estados que que retiren demasiado pronto sus restricciones para contener el COVID-19 corren el riesgo real de provocar nuevos brotes de coronavirus y muertes evitables", advirtió Fauci en una teleaudiencia ante el Senado.

Fauci recrudeció sus advertencias a las autoridades estatales y locales, que en su gran mayoría han empezado a relajar las restricciones de movimiento impuestas en marzo para contener la pandemia y que en algunos casos, como en Texas o Alabama, ya han visto subir los contagios desde que empezaron a reabrir.

"Lo que me preocupa es que los estados o ciudades o regiones ignoren nuestras directrices sobre cuándo es seguro" reabrir, indicó. "Hay un riesgo real de que provoquen un brote que no sean capaces de controlar, y eso no solo llevará a sufrimiento y muertes que eran evitables, sino que incluso puede suponer un revés en el camino hacia la recuperación económica. Iremos hacia atrás en lugar de hacia adelante", agregó el epidemiólogo jefe.

Muchos más de 80 mil.

Fauci aseguró también que Estados Unidos no tiene la pandemia "bajo control", a diferencia de lo que ha dicho Trump en varias ocasiones.

Asimismo, admitió que "el número de muertes es probablemente mayor" que las más de 80 mil confirmadas hasta ahora, debido a los fallecimientos en hogares de ciudades como Nueva York cuya causa no ha llegado a corroborarse. Hasta este martes, la cifra de fallecidos por COVID-19 es de 81 mil 507.

"Una tasa de muertes tan alta es inaceptable", reconoció Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EU (NIAID, en inglés).

El epidemiólogo recalcó la necesidad de aumentar la capacidad de hacer pruebas de coronavirus pero también la de "vigilancia" y rastreo de contactos, y pidió prudencia a pesar de que en focos clave, como Nueva York, "la curva se ha aplanado y empieza a bajar".

"Si creen que tenemos esto completamente bajo control, no lo tenemos", zanjó Fauci, un día después de que Trump afirmara que Estados Unidos "se ha impuesto" al coronavirus y exaltara el aumento en la capacidad para hacer tests.