¡Fe en tu Fortaleza México!

Recientemente me llegó un video en el que “se cuenta que cuando el Señor del Xibalba, envía a la Peste al mundo de los vivos para cumplir con el encargo de traerse 500 almas, tras haber cumplido con el encargo, la Peste al regresar, se encontró con el reclamo del señor del Xibalba, quien le dijo, -te dije que 500 muertos, no cinco mil- a lo que la Peste contestó, yo cumplí con mi encomienda y me traje a 500, el resto murió por el miedo y el pánico. “

Uno de los más grandes riesgos que estamos corriendo como humanidad es la estampida social, es decir, de acuerdo a la entropía de cada sociedad se puedan sucitar casos de suicidios colectivos, adquisición masiva de armas, inmolaciones en edificios habitados, entre otros. La estampida social causada por el pánico y miedo, es la que se requiere contener. Estos tiempos son para vivirlos sin miedo pero con prudencia.

Hay que ser muy hábiles, agiles, templados, sabios, resilientes, fuerte y sobre todo mantener la fe en qué saldremos delante de esto. Tenemos toda la fuerza en nuestra sangre, somos seres resilientes de tiempos antaño. Somos una cultura que se preparó, hemos sido resilientes a crisis que incluso nos llevó hasta 10 años en levantarnos, recordemos la crisis del 1994, así como terremotos, huracanes, la influenza H1N1, entre otros. México sabe reaccionar a la adversidad y siempre hallamos la manera de sacar de entre los escombros a Dios mismo encarnado en nuestro prójimo.

Afirmar que México saldrá avante de la pandemia e inspirará de todo el mundo es una invitación que quiero hacerte, para que la hagamos realidad. Saldremos adelante no sólo de la pandemia, sino de todos los daños colaterales que se están desencadenando derivados de ella. Somos una cultura preparada, relativista, sabemos hacer rápidamente simbiosis de las cosas, somos la raza cósmica de la que habla Vasconcelos, y de acuerdo a los aztecas estamos viviendo el quinto sol, una nueva humanidad esta por parir.

En ese sentido es importante asimilar que estamos entrando a una nueva era humana, la del homo digitalis que para efectos de lo que estamos viviendo, el Homo videns de Giovanni Sartori, se queda corto, es decir, esta nueva humanidad en poco tiempo trasladó su interacción humana de forma digital como trabajar o enfiestar. Pero también en este mismo espacio narré el inusitado despertar espiritual porque también se esta pariendo al “ser cósmico”, el que está conectado con el todo, con la vida, a través del amor, y de vivir los valores universales y buscar alcanzar las más altas virtudes humanas. El ser humano que se está dando cuenta que hay que regresar a lo más valioso.

Así como sacamos a México de sus escombros, también tenemos la capacidad de salir adelante, tenemos fe en la raza de bronce la cual ya ha sido templada y calibrada en tiempos pasados. Ya tenemos el conocimiento para que esta situación no se estanque, debemos evolucionar

Mantengamos la Fe en la Fortaleza que tenemos como mexicanos.

