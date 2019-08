Federer y Djokovic avanzan en el US Open

Roger Federer (3) debió remontar para avanzar en el US Open. El suizo fue de menos a más y venció 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 a Damir Dzumhur, para instalarse en la tercera ronda del torneo. Instancia a la que también llegó el serbio Novak Djokovic (1).

Roger repitió el trámite de su primera presentación, cuando cedió al primer set ante Sumit Nagal, un indio que sorteó la fase preliminar.

Ayer, Roger repitió la historia ante el bosnio Dzumhur (99), acumulando 58 golpes ganadores para duplicar la cuenta de su rival. Y aunque ganó, siguió dejando dudas sobre si su confianza está a tope tras perder la final de Wimbledon y después ser derrotado en Cincinnati.

La cuenta de errores no forzados de Federer se disparó a 45, cinco más que Dzumhur.

Minutos después, Djokovic se repuso de un problema en el hombro izquierdo cuando ganaba el primer set 4-3, tras recibir atención médica volvió a la cancha para imponerse finalmente por 6-4, 7-6 y 6-1.

Venus Williams fue eliminada por la ucraniana Elina Svitolina (5) por doble 6-4 y no pudo alcanzar la tercera ronda. Svitolina logró así su tercer triunfo ante Venus (3-1). Esta vez lo hizo después de 1h y 51m de acción con 14 golpes ganadores y 22 errores no forzados por 29 y 46, respectivamente a la mayor de las hermanas Williams.

KYRGIOS DISPARA CONTRA LA ATP.- Nick Kyrgios, tras ganar en su debut a Steve Johnson, criticó a la ATP por la multa que le impuso en el Masters 1000 de Cincinatti. “La ATP es bastante corrupta de todos modos, así que no estoy preocupado por eso. ¿Por qué me multaron con 113 mil dólares? ¿Por qué estamos hablando de algo que sucedió hace tres semanas, cuando gano en la primera ronda del US Open?”, dijo el australiano en acusación al circuito masculino.