Fela Domínguez y su destino con Nala

Cuando era pequeña, la cantante y actriz Fela Domínguez había sido tocada de una forma especial por la cinta El Rey León (1994). Ella tenía poco más de cinco años cuando vio la obra maestra de la animación, que marcó su vida a través de la música de Elton John, Tim Rice y Hans Zimmer.

“Cuando vi la película me traumé mucho con la parte musical. Fue un soundtrack completamente diferente a lo que se había visto en una película, por la manera en que se acercaron a África. Entonces no sabía que Nala me marcaría tanto”, dijo la actriz en entrevista con Crónica.

Unos cuantos lustros después de ese primer contacto con El Rey León, su admirable voz la llevó a formar parte de la obra musical que se hizo del filme para la versión mexicana, con el papel de Nala, “cuando llegué al musical lo que más me llamaba la atención eran sus canciones”, dijo.

“En la obra tengo una canción que no está en el filme, es una melodía a la que le pusieron letra. Lo que más me impactó de la obra fue el poder actuar, cantar y bailar al mismo tiempo. Era sólo una canción, pero en ella pierdo tres kilos por tanta adrenalina y esfuerzo físico con un cordel que pesa más de cinco kilos. Es maravilloso lograr ese número”, dijo, en referencia al tema “Tierra gris” que le dio fama internacional.

El destino la ha llevado a dar vida nuevamente a Nala, está vez a través de su voz en el doblaje al español de El Rey León en su versión más actual bajo la dirección de Jon Favreau, “nunca había hecho doblaje en mi vida. Tuve que cambiarme el chip porque en un musical la energía es distinta y demasiado expresiva y en el doblaje tenía que ser más moderada. El reto fue mostrar las emociones del personaje de una manera más contenida”.

Finalmente, para la actriz, la nueva versión tiene un mensaje necesario para la sociedad actual en torno a la amistad y el amor: “La amistad es una palabra que está en decadencia. Ahora no estamos acostumbrados a cuidarla y exigimos mucho. Pronto te das cuenta que un amigo está contigo en todo momento aunque las cosas se pongan demasiado complejas. La película nos recuerda ser un buen amigo”, dijo.

“Nos dice que el amor es incondicional. Vivimos en un mundo de tanto cambio, que nos lacera, lástima y nos trae consecuencias a futuro muy fuertes que hacen que se nuble nuestra vista, y eso hace que nos dé miedo unirnos para generar un cambio. El Rey León nos recuerda que tenemos el poder de cambiar nuestro desenlace”, concluyó.