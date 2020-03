Felino mata a hombre en Valle de Bravo

Elementos de la Marina y las policías estatal y municipal, cercaron la zona de Pinal y Cerro Gordo en Valle de Bravo, luego de la muerte de una persona, que se presume fue atacada por un felino el pasado domingo.

Al lugar se trasladó un equipo experto, para determinar si el deceso fue producto del ataque de un jaguar, en cuya localización y captura trabajan cuerpos de auxilio.

El alcalde de Valle de Bravo, Mauricio Osorio, informó que en la ubicación del animal, colaboran los tres niveles de gobierno y confirmó que el domingo apareció un cuerpo sin vida.

Indicó que luego de las periciales, se constató que se debió al ataque de “un mamífero, grande y peligroso”, que en las próximas horas se determinará a qué especie corresponde.

Con ese propósito se colocaron cámaras de fototrampeo que ayudarán a obtener datos específicos que permitan corroborar la especie que, se presume, atacó a la persona.

El presidente municipal señaló que una vez localizado se sabrá si se trata de un animal en cautiverio o silvestre y proceder a enviarlo a un lugar adecuado o bien regresarlo a su hábitat natural.

No obstante, no descartó que tenga que ser cazado, dado que la zona donde se encuentra está cercana a las comunidades de Zapata y Cerro Gordo, por lo que se trata de un tema de seguridad para los pobladores.

Pidió a la ciudadanía de comunidades cercanas al sitio del ataque, que se abstenga de salir de sus casas y confió en que en las próximas horas el animal pueda ser localizado.

Recomendó extremar precauciones, respetar los señalamientos e indicaciones de las autoridades y no transitar en la zona mediante el uso de veredas para cualquier tipo de actividad deportiva o recreativa.

En la búsqueda colabora el doctor Octavio Rosas, integrante del Colegio de Postgraduados y experto nacional en felinos.

También se cuenta con la presencia de personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y Protección Civil estatal y municipal, entre otros.