Fer Tovar apuesta por melodías y letras significativas

Fer Tovar tiene 28 años, estudió Negocios Internacionales y ahora se suma a la lista de los talentos que el reconocido productor Miguel Ángel Arenas El Capi, tuvo en la mira para trabajar en un disco, después de ser impulsor de la movida madrileña y trabajar con figuras consagradas como Alaska, Mecano y Alejandro Sanz (a quien le produjo su disco Más, el más exitoso de su carrera).

Mexicano orgulloso de sus raíces, Fer Tovar comenzó a cantar desde los 14 años y llamó la atención del productor gracias a sus versiones de temas clásicos de Frank Sinatra como “Come Fly With Me” y “Fly Me To the Moon”, por mencionar algunos. Ahora trabaja para crear un sonido que también incluya ritmos tradicionales mexicanos.

“Este proyecto es muy interesante, con un par de canciones de estilo pop-latino con sonidos muy actuales, letras de compositores españoles y mexicanos, letras que no tienen groserías, le estoy apostando a melodías que tengan un significado que todo mundo ha vivido”, expresó Fer Tovar, a Crónica.

“Fue un gran reto profesional, tuve muchos aprendizajes con El Capi Arenas, además él transmite mucha pasión, es muy grato trabajar con un profesional con tanto talento, acaba siendo una relación muy familiar”, agregó.

El intérprete lanzará el primer sencillo el próximo 2 de septiembre, en lo que será una muestra de amplitud de su voz: “Yo creo que un artista tiene que tener la versatilidad para poder interpretar diferentes géneros, independientemente que tengan un género o esencia propia, pero mi influencia es tanto de cantantes mexicanos, como internacionales; yo coincido en que es importante tener esa apertura”, dijo.