Fermín IV hace un llamado a la “Valentía”

Uno de los grandes exponentes del hip hop mexicano, Fermín IV, no deja de sorprender ni de sacar buenas líneas que dejen algo positivo en cuerpo, mente y alma de sus seguidores. El exintegrante del ya extinto trío regiomontano Control Machete se encuentra promocionando su nuevo tema llamado “Valentía” con el que hace un llamado social para ser mejores día con día.

En entrevista con Crónica, Fermín IV platicó de su vida, su infancia, de su acercamiento a la música, el momento en el que alcanzó la fama y decidió darle un giro a su vida, asimismo también contó de su nueva música y proyectos venideros.

Sentado en la terraza de un edificio en la colonia Roma, vistiendo una camisa azul y luciendo esa barba larga comienza a recordar su infancia en Monterrey: “Mis padres no eran músicos pero mi papá compraba muchos vinilos que no tenía donde tocarlos. Una tarde compró un tocadiscos y yo empecé a devorar cada disco de la colección de mi padre, escuché discos de música mexicana, boleros, canción mixteca y de ahí nace un deseo de hacer música”, dijo el cantante.

“Encontré una guitarra con dos cuerdas arriba del ropero de mi abuelita y es cuando empiezo a investigar sobre música, arreglo la guitarra y comienzo a comprar partituras para poder empezar a tocarla, así que todo lo hice solo ya que no estudié música, además de que mi papá no me dejó hacerlo, es por eso que terminé estudiando medicina”, añadió.

Al preguntarle cómo fue que empezó a soltar rimas y a tener esa facilidad para convertirse en uno de los mayores exponentes del género, Fermín IV se echa más de 20 años atrás en su vida: “Fue muy loco porque yo era más de escuchar metal que rap pero un amigo que llegó a vivir conmigo en ese tiempo sí era fanático de esa música”, recordó.

“Un día viendo MTV sale un video de Cypress Hill lleno de calaveras que era algo que a mí me gustaba mucho, me llamó la atención y días después ese amigo trajo a mi casa un casete de Cypress Hill, en el que la última canción era en español, y es justo ahí cuando me digo a mi mismo que yo sin problemas podría hacer eso. A lo que mi amigo me contesta que estaba loco”, comentó entre risas.

“Entonces escribo tres canciones y se las enseño a mi amigo, las escuchamos y sólo me dijo ‘esto está increíble’, y es ahí cuando descubro que yo puedo hacer rap con buena métrica entonces ya no dejé de escribir”, explicó.

La voz de Fermín IV es muy singular y conocida en cualquier parte del país. Su tono grave y a la vez rasposo se convirtió en una institución en la escena musical a finales de los años noventa, pero ¿de dónde salió ese estilo, esa voz? Fermín, después de pensarlo un momento en silencio, mientras con los dedos escarbaba en su larga barba dijo: “En aquel tiempo había un rapero que llamaba Mystikal que jugaba mucho con su voz, subía y bajaba en su tono. Escuché a muchos raperos y fue con ellos que yo empecé a proyectar mi voz de esa manera”.

A finales de los 90, canciones como “Sí, Señor”, “Comprendes Mendes” y “Danzón” se incrustaron en la cultura mexicana dejando un legado y la demostración de que los mexicanos podían hacer hip hop de calidad. Fermín IV da un giro a su carrera cuando por azares del destino entra al cristianismo y esto viene a cambiar toda su vida.

“Yo estaba viviendo el sueño; tenía y hacía lo que quería. No estaba pasando por una crisis ni tenía problemas. Empiezo a relacionarme con una chica cristiana y se atreve a llevarme a su iglesia. Voy y simplemente me hizo sentir, empezó a retar mi razonamiento y mi forma de pensar”, expresó.

“Hubo un momento muy específico en mi vida que es la muerte de mi abuelo, es en ese instante cuando se me abre un panorama, a los 23 años, que nunca me había imaginado. Comienzo a preguntarme muchas cosas como ¿a dónde fue? Si yo muero, ¿a dónde voy? Entonces todo me tomó por sorpresa al igual que a la gente de mi alrededor, a mi familia, a la banda, a todos pero empiezo a cambiar mi vida sin quererla cambiar”, manifestó.

“Valentía” acompañado de Akil Ammar, lanzada el 2 de agosto de este año, da continuidad a esta camada de temas nuevos. Esta canción cuestiona la ausencia de valentía en estos tiempos inseguros e inciertos desde un ángulo poético y metafórico, aterrizándola en un hecho real de violencia ocurrido en el transporte público de la Ciudad de México.

El rapero regiomontano hace un llamado a una reflexión social: “Valentía es lo que nos hace falta. Vivimos en una sociedad donde no importa lo que esté viviendo el vecino, pero también estamos siendo más conscientes y solidarios, la canción es un poema hacia la valentía. No solamente soy rapero sino también soy pastor de una iglesia cristiana y creo que a través de un cambio en el corazón puede haber un cambio de perspectiva social. Vivimos en una sociedad egoísta donde queremos justicia pero para uno mismo, entonces el concepto es egoísmo no justicia”, finaliza el ex Control Machete.

Tras exitoso concierto en el Vive Latino 2019, abarrotando el Escenario Escena Indio, Fermín IV arrancó gira por 8 ciudades con Max Chinasky en agosto y septiembre, para luego desembocar en el Festival Coordenada en Guadalajara el 18 de octubre.