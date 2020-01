Fernanda Borches evoluciona como actriz en La Doña

Para la actriz Fernanda Borches representa un desafío conquistar nuevo público latino a través de Fátima, personaje que forma parte de la segunda temporada de La Doña, producción televisiva de Telemundo que llegó a las pantallas el pasado 13 de enero. “Estoy muy emocionada participar en este proyecto porque me diversifica como actriz”.

“Me gusta trabajar en distintas plataformas, porque eso hace que nuestro trabajo llegue a un público más diverso”, indicó la actriz sobre su incursión en la pantalla chica.

Y agregó que esta segunda parte de la historia será muy atractiva para el espectador porque tiene ritmo y aborda temas complejos que giran alrededor de una pandilla de secuestradores que trata con mujeres. “En esta segunda temporada tiene escenas de mucha acción, es un proyecto muy ambicioso”.

Explicó que Fátima es una mujer que está enfocada más en la parte humana, de sus emociones, pues su principal interés es la familia. El personaje de Borches es más hogareño pero demasiado dramático.

“Fátima es la esposa de un policía, que interpreta Carlos Ponce, un policía que termina siendo de interés amoroso para La Doña (Aracely Arámbula) (…) Es un matrimonio que está pasando por una crisis, se suscitan acontecimientos desafortunados y ocasionan un terreno fértil para el distanciamiento entre la pareja”, dijo la actriz.

Para Borches, esta producción ha sido un desafío porque ella se ha desempeñado más en el teatro, en donde hay más posibilidades de ensayar, sin embargo reveló que la inmediatez de la televisión la ha cautivado.

“Como actriz busco proyectos que me hagan crecer personal y profesionalmente. Si un proyecto no me hace crecer como ser humano no me interesa. Busco en los personajes tener un mayor entendimiento del comportamiento humano y su desarrollo”, concluyó Fernanda Borches.