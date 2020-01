Fernando Reza Saldaña

El magistrado federal adscrito en Querétaro pensó que su jerarquía como juez lo pondría en un nivel de intocable, pero no contó con las reglas inquisitorias que comienzan a aplicarse con rigor a quienes abusen y violen la ley, por lo que tras ser señalado por hostigamiento sexual contra 10 mujeres y haber contratado a la cónyuge de un juez de su mismo circuito, no sólo fue destituido del cargo, sino inhabilitado por 10 años para ejercer. Ahora, con esta reprimenda, quienes quieran actuar como él deberán entender el mensaje de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no permitirá el acoso sexual y aplicará “Cero tolerancia a la violencia de género”.