Festejo erótico de don Pedrito

Festejo erótico de don Pedrito

Vaya forma de ganarse el apoyo: con shows eróticos disfrazados como festejos del Día del Padre, muy atrasado por cierto. Resulta que Mario Pedro Gallegos, líder sindical de Abastos, Mercados, Cendis y Vía Pública convocó a la celebración para el día de hoy a las 15:00 horas; incluso mandó a colocar carteles con logotipos del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, de la Sección 29 y fotografías de mujeres que posan en lencería, para anunciar la celebración como un espectáculo “sólo para caballeros”. El evento, también estará amenizado por el DJ “Meneo”, cantantes como Gustavo Falcón, Liliana “La Voz” y el Payaso Huesitos. La sede será el salón Atzin, del Deportivo 18 de Marzo, en la colonia Tepeyac Insurgentes, donde trabajadores confirmaron que en el lugar es común realizar diversas celebraciones desde hace varios años. Don Pedrito es conocido entre los agremiados por haber sido cercano al ex secretario general del Sindicato Único, Juan Ayala, recientemente destituido por un sinfín de artimañas. Desde que asumió en 2013, el dirigente de la Sección 29 se encuentra en su segundo periodo y se le acusa de no rendir informes sobre el monto y destino de las cuotas que aportan 2 mil 500 agremiados. Cómo para qué, si con la fiesta da por hecho que todo está en orden y apaciguado, pues es así como se manejan estas personas.

Brugada, demasiada tranquila

A la que se le resbalan, como mantequilla, los amagos de denuncia por el uso de recursos públicos para el evento de rendición de cuenta por sus 200 días al frente del Gobierno de Claudia Sheinbaum, es a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Nos dicen que a la morenista ni siquiera le conmovió la advertencia de llevar la supuesta ilegalidad de promover la imagen de Sheinbaum con antelación ante el INE, pues considera que la idea de los blanquiazules de que la jefa de Gobierno pretenda ser presidenciable, es completamente falsa. Nos dicen que aunque Brugada supo que utilizaron sus vehículos y unos cuantos recursos de la alcaldía para trasladar a vecinos y trabajadores al mitin del domingo pasado en Tlatelolco, el tema no es por ahí, por la promoción de imagen, pues ella, nos aseguran, lo hizo para contribuir a llenar la Plaza de las Tres Culturas y no para dar un empujoncito a la mandataria capitalina

Torean a la Semovi

Ahora resulta que la empresa Grin, quien al principio se dio un tremendo agarrón por la operación de los monopatines en algunas alcaldías de la CDMX, es la única que tiene el aval de la Semovi para poder trabajar con sus equipos en la vía pública. El resto de las firmas, como Mobike, Lime y Movo, ya no lo pueden hacer por el simple hecho de que se revelaron y no pagaron la contraprestación que les exigían las autoridades capitalinas. Es más, nos cuentan que seguirán operando, y sin permiso, alegando vacíos jurídicos e injusticias, como por ejemplo que una de sus unidades pagaría más de impuestos que un auto en la Ciudad. Sean peras o manzanas, se dice, que comenzarán a torear a las autoridades, quienes ya amagaron con llevarse sus motopatines y bicicletas al corralón si no los quitan de la vía pública. ¡Ole!