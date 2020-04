Festival de Cannes, a un paso de su tercera cancelación en la historia

Al iniciar el 2020 se esperaba que este 15 de abril fuera la víspera para conocer la Selección Oficial del aclamado Festival de Cannes, sin embargo, las consecuencias de la pandemia han paralizado a todo el mundo y Cannes, ahora, se está quedando sin opciones para la realización de su edición anual número 73:

“Hemos decidido optar por finales de junio porque no podemos planificar más adelante que eso”, dijo Thierry Frémaux, delegado general del festival cuando dio a conocer que el certamen fílmico no se realizaría en mayo, como cada año, sino que se posponía hasta pasada la cuarentena, con la alternativa de realizarse a principios de julio, pero en estos momentos, es poco probable incluso si se levantan las regulaciones de distanciamiento social y reunión pública, ya que los viajes internacionales se reducirán en gran medida, a medida que los países sigan manteniendo las fronteras protegidas.

Más aún, el presidente francés Emmanuel Macron anunció nuevas medidas de confinamiento por el coronavirus, en las que declaró que la prohibición de todos los eventos públicos, incluidos los festivales, duraría hasta mediados de julio, lo que echaría por la borda las fechas tentativas del festival.

En respuesta, los organizadores lanzaron un comunicado este martes: “Después de la declaración del presidente francés de este lunes vimos que el aplazamiento del 73º Festival Internacional de Cine de Cannes, inicialmente previsto para finales de junio e inicios de julio, ya no es una opción viable. Es muy complicado que el festival vaya a celebrarse este año en su formato tradicional”, anunció la organización.

A su vez, Frémaux habló al respecto con Variety, en la que enfatizó que Cannes no se realizará de manera virtual: “Como hemos dicho, no habrá un festival virtual porque no tendría sentido teniendo en cuenta lo que es el Festival de Cine de Cannes”, explicó. “Y no habrá ni un festival más corto ni uno con menos secciones. Si el Festival de Cine de Cannes se lleva a cabo, lo hará en plena posesión de su imagen y recursos. Si se lleva a cabo, significa que la vida ha ganado”, enfatizó.

De hecho, acentuaron que es imposible un festival online: “Para Cannes, su alma, su historia, su eficiencia, es un modelo que no funciona. ¿Qué es un festival digital? ¿Una competencia digital? Deberíamos comenzar preguntando a los titulares de derechos si están de acuerdo”, dijo Fremaux.

“¿Películas de Wes Anderson o Paul Verhoeven en una computadora? ¿Descubrir Top Gun 2 o Soul en otro lugar que no sea en salas de cine? Estas películas han sido pospuestas para mostrarse en una pantalla grande, ¿por qué querríamos mostrarlos antes, en un dispositivo digital?”, añadió.

Este anuncio supone un duro golpe a la industria cinematográfica, al ser Cannes uno de los mercados más importantes del mundo, al ser un evento clave para cineastas, productores, distribuidores, agentes de ventas y de artistas. En 2019 se rompió el récord de participantes, con un total de 12 mil 527 participantes.

“Aunque Cannes es famoso principalmente por su lado artístico y mediático, también juega un papel esencial en la economía del cine mundial. Cuando la decisión de cancelar el evento en mayo fue considerada, cada parte interesada en el sector nos pidió que no renunciáramos a celebrarlo este año, por lo que decidimos, después de una consulta rápida, amplia, nacional e internacional, que era necesario investigar todas las rutas que permitirían un aplazamiento en lugar de una cancelación simple”, expresó días atrás Frémaux.

“Esto se aplica a todo el Festival, incluido el Marché du Film (...) Cuando llegue el momento de que todos nos pongamos de pie, para dar la bienvenida a los asistentes al festival, mostrar películas, abrir los teatros o el mundo entero. Que conozca a los artistas, los periodistas, los profesionales y dé la bienvenida a aquellos para quienes es importante ver que la creación, distribución y producción vuelvan a la vida, el Festival debe estar listo”, dijo.

Y es que uno de los principales problemas de Cannes es que el inicio de la nueva temporada ya está ocupado por tres festivales importantes: Venecia, Toronto y San Sebastián. Por otro lado, octubre también quedaría descartado al estar ya programado el Mipcom, que se celebrará en la misma ciudad hasta el 15 de octubre.

Aunque no se haga la conferencia tradicional, se espera que haya un anuncio virtual sobre el certamen, aunque anunciaron que no pueden dar a conocer una alineación para un festival que, en este momento, no existe: “Para anunciar una Selección Oficial con películas, uno debe contar con la aprobación de los titulares de derechos, así que ya veremos. En cualquier caso, estamos trabajando en varias hipótesis (…) Es difícil imaginar eso a partir de hoy”, dijo Frémaux.

Por lo pronto, más allá de la decisión del festival, las secciones paralelas del evento, como la Quincena de Realizadores, La Semana de la Crítica y ACID, han decidido que el mejor curso de acción es simplemente cancelar: “La crisis de salud que todos enfrentamos actualmente hace que sea imposible anticipar el curso práctico de los eventos”, dijeron los organizadores de las secciones en un comunicado.

“Sin embargo, para apoyar a toda la industria cinematográfica afectada por las circunstancias actuales, cada sección, en consulta con el Festival de Cine de Cannes, está buscando la mejor manera de seguir apoyando las películas presentadas a su edición 2020”, agregó la misiva.

Como última opción se piensa en llevar el festival hasta el mes de agosto, pero también se abren a otras alternativas: “Estamos trabajando para un evento diferido, si es posible. Y si no es posible, lo aceptaremos. Porque estamos actuando con humildad y discreción, sin perder nunca de vista las prioridades de salud nacionales e internacionales causadas por la crisis, ni la dificultad y el dolor de los días en el hospital para pacientes y profesionales de la salud”, dijo Frémaux.

“Y nuestros pensamientos están en particular con los grandes países productores de cine: Italia, España, China, Japón, Corea del Sur e Irán, que han sido muy afectados por la epidemia, y con Estados Unidos, que ayer se convirtió en el país con el mayor número de casos”, agregó.

En la incertidumbre se ha planteado la posibilidad de una posible colaboración con la Mostra de Venecia, de la mano de su amigo y director artístico Alberto Barbera: “El Festival de Cine de Cannes quiere estar presente en el otoño para contribuir a todo esto. ¡El cine y sus industrias están amenazados, tendremos que reconstruir, reafirmar su importancia con energía, unidad y solidaridad!”, afirmó Frémaux.

Agregó: “Como todos los años, hablo mucho con Alberto Barbera, quien está preocupado, obviamente. Desde el comienzo de la crisis, hemos planteado la posibilidad de hacer algo juntos si se cancela Cannes. Seguimos discutiendo. Otros festivales nos han invitado: Locarno, San Sebastián, Deauville. Estos son gestos que nos tocan mucho. Y en Lyon, en el Festival Lumiere (en octubre), hemos planeado presentar varios estrenos mundiales como parte del programa”.

Cabe decir, que incluso el festival de Venecia (como lo hicieron Tribecca y SXSW, y lo piensa también Toronto) no descarta una alternativa en línea a su evento, si las cosas se complican, aunque será su última posibilidad pues no esperan que los grandes eventos de cine se reduzcan a transmisiones.

La posible cancelación de Cannes se sumaría a otras ediciones frustradas, como la primera en 1939, que nunca llegó a celebrarse por el estallido de la II Guerra Mundial y atrasó su nacimiento oficial a 1946, o la de 1968, suspendida cinco días antes de su final con las revueltas de mayo, como telón de fondo.

ijsm