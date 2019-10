Festival de Jazz de la Riviera Maya

Siempre es un gusto contribuir a la difusión del Festival de Jazz de la Riviera Maya que llega este año a su edición 17. Es un festival con prestigio internacional, porque año con año presenta músicos de élite, de grandes ligas, que tocan en un lugar paradisiaco, Playa Mamitas, en Playa del Carmen, y además la entrada es gratuita. Mejor, imposible. Para este año las fechas son del 29 de noviembre­­­

al 1 de diciembre. Tres noches espectaculares.

El ingeniero Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, dio a conocer la alineación de bandas para la edición 17. En la primera noche estarán Mandril, Magos Herrera y Chucho Valdez y su Jazz Bata. Para la segunda noche están programados Natalia Marrokin, Eliane Elías y Trombone, shorty & Orleans avenue. El cierre del día primero va con New York Voices, P Bug y UB 40.

El Festival, reitero porque lo he escrito antes, es el evento insignia del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya-Cozumel. Lo es porque es un evento propio, de casa, que empezó como una plática en la oficina y que se convirtió, con el paso del tiempo, en un festival importante del circuito internacional de jazz al que asisten músicos de élite.

Es gratuito, de manera que la gente que vive en Playa del Carmen y los visitantes sólo tienen que llegar temprano a Playa Mamitas para elegir el mejor lugar y disponerse a disfrutar.

Generar una atmósfera de la que pueden brotar momentos perfectos no es una tarea sencilla. Hay que sudar la camiseta durante meses, remontar adversidades, solucionar imprevistos e incluso orar porque todo salga bien. De modo que ya sabe fecha, lugar y elenco. ¡Vaya!