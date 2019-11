Festival Radiobosque, música con espíritu de Día de Muertos

El Día de Muertos es una celebración en la que habitualmente aprovechamos para reunirnos con nuestros amigos en fiestas o incluso acompañamos a nuestros sobrinos o hermanos a pedir dulces en la colonia, pero difícilmente hacemos el match entre un festival musical y esta conmemoración; es justo en este punto donde nace Radiobosque.

Emergió en su primera edición como un festival que conmemora al Día de Muertos pero no solo con ofrendas si no con un cartel bien curado a nivel musical, buenas propuestas gastronómicas y un ambiente fiestero que mitigó el frío de Tepotzotlán, Estado de México, en plena época de mal clima y lluvias constantes en la ciudad.

Al iniciar el día precisamente el clima parecía jugar en contra de los asistentes y organizadores, ya que esa pesada lluvia amenazó durante horas previas al inicio del festival y si bien, y por fortuna, a partir de las 15 horas no cayó una sola gota más, tuvimos que avanzar a paso lento entre el pasto mojado, un poco de lodo y estancamientos acumulados.

A pesar de lo anterior llegó el momento de disfrutar de las bandas y comenzamos viendo a Mild Orange y su rock lento y suave, muy a la Real Estate, con canciones como “Stranger”, “In the living room” y “Where are we now?”, que juntaron poco a poco a la gente que llegaba al festival luego de la travesía del estacionamiento.

Después llegó el turno de ver a Mr. Twin Sister con sus típicos visuales extraños y un show liderado por una frontwoman tan excéntrica como sus canciones “All around and away we go” o “Keep on mixing”; a la par visitábamos las activaciones de marcas como Bumble, Absolut, Adidas o Victoria que hicieron más ameno el festival entre bandas.

Rhye nos conquistó con sutileza y logró emocionarnos con música tranquila que tuvo momentos especiales y solos únicos de guitarra, piano, violín o contrabajo que hicieron un enlace perfecto, hermoso, con la voz de Mike Milosh al ritmo de sus conocidas “Minor major love”, “Last dance” y “Song for you”, justo cuando la noche caía en Tepotzotlán.

A manera de opening act para los estelares del festival, The Blaze dio un DJ Set cargado de house y repetidos beats que hicieron que el frío se fuera con el paso de las canciones de los parisinos Guillaume y Jonathan Alric quienes, a través de visuales de gente corriendo por praderas o palomas en un tejado, dejaron el escenario con “Warni Warni”, original del sirio Omar Souleyman.

Cuando llegó el turno de Hot Chip, el escenario ya era una fiesta; a los británicos no les costó ni la primera canción para que la gente se pusiera a bailar y recordar aquellos años donde “Ready for the floor” y “Over and over” lideraban las listas de popularidad entre la comunidad alternativa y que hoy en día siguen vigentes luego de Bath Full of Ecstasy, disco más reciente de la banda.

Todos esperábamos ansiosos al dueto británico de Underworld que nos había conquistado en los noventa gracias a la afamada Trainspotting, pero si teníamos cualquier expectativa ellos llegaron a romperla; qué calidad de show, visuales y música comandada por solo dos personas que nos hicieron sacar el estrés del fin del trimestre y que nos recordaron porqué siguen siendo tan importantes para la historia de la música electrónica moderna.

Para cerrar, el último acto en vivo que vimos fue al siempre genio Win Butler (vocalista de Arcade Fire) en su faceta de DJ Windows 98 y un set tan diverso como emocionante, ya que hizo sonar canciones de Bomba Estéreo, Daddy Yankee, The Clash, David Bowie y hasta Margarita la diosa de la Cumbia que nos ayudaron a dar el último empujón del festival a las 3:00 AM.

El regreso fue menos caótico de lo que pensamos y nos fuimos felices de haber vivido un festival que tiene enorme potencial de convertirse en la celebración alterna del Día de Muertos para todos aquellos que quieran pasar un sábado lleno de buena música, amigos, un poco de frío, y sobre todo la experiencia de salir de la CDMX y unirse con el bosque.