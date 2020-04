Fetch The Bolt Cutters: la confrontación de la sociedad corrompida de Fiona Apple

Durante el final de la segunda temporada del drama británico The Fall, la detective superintendente Stella Gibson (Gillian Anderson), se da cuenta de que una víctima podría estar detrás de una puerta que se halla cerrada, y en lugar de esperar el refrigerio, ordena a un policía que busque “los cortadores de cerrojos" (“fetch the bolt cutters”). Al escuchar la frase, Fiona Apple se inspiró de inmediato. La herramienta fue diseñada para eliminar el exceso de metal después de unir objetos, pero ahora, en manos de Apple, se convierte en una vía rápida hacia la liberación de su música.

Con Fetch The Bolt Cutters, su quinto álbum y el primero en ocho años, la pianista de formación clásica se encuentra en un vertiginoso tramo de recuperación. Respaldada por la baterista Amy Aileen Wood, el bajista de Soul Coughing, Sebastian Steinberg, y el guitarrista Davíd Garza, Apple usa estas 13 canciones para envalentonar a las mujeres, ridiculizar a los abusadores y liberarse de las limitaciones del estudio.

Es como si al convertirse en una profesional hogareña después de lanzar The Idler Wheel… en 2012, la compositora de 42 años, hubiera borrado toda clase de presión que las expectativas externas –del público, la industria, la escena musical– pudieran generarle.

Sin lugar a dudas, Fetch The Bolt Cutters es el álbum más íntimo de Apple hasta la fecha (que realmente dice algo). Retrocediendo en el piano a favor de las melodías impulsadas por el canto y apoyándose en la mezcla en vivo, rechazó la producción tradicional de estudio en el disco, optando por controlar las composiciones, la grabación y la producción, lo poco que hay, desde la comodidad del hogar y con pequeños ruidos externos que se cuelan en la grabación y otros tantos más fuertes, aunque encantadores, como los ladridos de su perrita Mercy.

Transformando su casa en un estudio bohemio improvisado, Apple cubrió las ventanas con tapices y empujó los muebles contra las paredes para inundar la habitación con instrumentos: teclados, contrabajo, trampas, toms, platillos, piano, bloques de madera, incluso un timbal hinchado. En un momento, usó la circunferencia de metal de un trampolín en miniatura como instrumento de percusión mientras estaba sentada encima de él cantando. Sin trucos de estudio, su voz suena cruda y real, transformada por la acústica de la habitación. Algunas pistas suenan como demos sin terminar, excepto las cuerdas pulsadas en “Rack of his” podría ser una ardiente grabación en vivo en un cabaret.

“Tocamos como juegan los niños o como cantan los pájaros”, dijo el bajista Steinberg a The New Yorker. No lo estaba romantizando: Fetch The Bolt Cutters está lleno de actuaciones viscerales, nerviosas y maravillosamente imperfectas que hacen que el álbum se sienta como un concierto de ensueño en Largo. “Shameka” es una cacofonía de Franz Liszt con un coro de vodevil. Y “I want you love me” es un capricho a través de olas pastorales. El clímax llega con “Cosmonautas”, que suena como amigos jugando y cayendo en un colapso de ritmo hipnótico convertido en catártico. Concluye con un grito desenfrenado y Apple susurrando murmullos, como si se estuviera apaciguando de un terror nocturno.

Apple etiquetó al mundo como "mierda" durante su discurso de aceptación de los VMA de 1997 como Mejor Artista Nuevo, y tiene los recibos para demostrarlo: desarrolló Trastorno Obsesivo Compulsivo cuando era niña, fue violada por un extraño en la escalera de su casa a los 12 años, luchó por controlar su depresión y ansiedad posteriores cuando era adolescente, continuando su pesar a través de relaciones traumáticas en la edad adulta. Pero con la rapidez de un artista de graffiti que culpa a un cartel publicitario por la noche, Apple usa Fetch The Bolt Cutters para no solo llamar a los abusadores, sino también responsabilizarlos.

Ella describe la vida y las posibles simpatías de un marido que trafica con cocaína, es abusivo y engaña, en “For her”, solo para escaldarlo con un recordatorio concluyente: “Buenos días, buenos días / Me violó en la misma cama que su hija nació”.

Avanzando por el disco, Apple recrea la narrativa moderna del violador en serie con “Newspaper”, un número despojado sobre una mujer que se siente conectada con un extraño que fue abusado por el mismo hombre, con armonías vocales de respaldo de su hermana.

En “Heavy balloon”, le recuerda a las víctimas del trauma lo terapéutico que es compartir sus historias y, con razón, ocupar espacio, gritando tan fuerte en un punto que el micrófono explota. Los viejos éxitos como “Criminal” y “Sleep to dream” vilipendiaron a los hombres lascivos, por supuesto, pero aquí está convirtiendo observaciones categóricas en esfuerzos de llamado a la acción que se sienten más abiertos que antes.

Apple siempre ha luchado por lo que cree, a pesar de las etiquetas que en consecuencia se aferraron como imanes: “intransigente”, “loca”, “difícil”. Por ahora, es lo suficientemente cliché para burlarse. En “Under the table”, una conversación en una cena irónica, declara alegremente: “¡Dame una patada debajo de la mesa todo lo que quieras / no me callaré!”.

Fetch The Bolt Cutters es la artista que mira hacia el futuro y declara, sin preguntar, sus demandas. Ella lanzó el registro en abril en lugar de octubre como se sugiere. Ella creó la carátula del álbum a mano. Incluso retuvo el ruido de fondo, como los zumbidos de la lavadora y el ladrido de su mezcla de pit bull-boxer, Mercy. Pero más que eso, este álbum muestra a Apple con la seguridad con la que confronta la vida.

¿Qué tan grande como artista, se tiene que ser para retirarse momentáneamente con un disco demoledor en el 2012, y regresar ocho años después, en el 2020, con otro material de esos que no tendrán nunca fecha de caducidad? Feliz cuarentena les desea la grandiosa Fiona Apple. Quédense en sus casas a escuchar Fetch The Bolt Cutters una y otra vez.