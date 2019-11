Fidel Kuri

La FMF dijo que el equipo Veracruz corre el riesgo de ser desafiliado si el problema que tiene por no pagar salarios no está resuelto. No jugaría el torneo de Clausura 2020. La Federación anunció que investigará si Fidel Kuri tiene solvencia económica para mantener al cuadro el próximo torneo. Pero el asunto de fondo no es éste, sino la irresponsabilidad del dueño del equipo para tenerlo y la falta de reglas que lo obliguen a cumplir sus contratos. Esos vacíos aprovecha Kuri para no pagar.