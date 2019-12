Fidel Kuri

El único causante de la desafiliación del Club Tiburones Rojos del Veracruz de la Federación Mexicana de Futbol fue Fidel Kuri Grajales, un hombre polémico, al que la historia del futbol nacional lo recordará como el hombre que no sólo adeudaba salarios a los jugadores, pues también los amenazaba para que no metieran demandas; retaba a las autoridades de la FMF, al decir en alguna ocasión que: "Ojalá me desafilien y sigan violando los estatutos", o aquella como “el futbol mexicano ya estaba sucio; yo sólo puse mi granito de arena”. Como dueño condujo al equipo a más de un año sin conocer victoria, algo que ya tenía harta a la afición en el puerto. En fin, un hombre de negocios prepotente y soberbio que no supo llevar a buen puerto a los Escualos.