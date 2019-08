FIFA presenta nominados a premios The Best 2019

La FIFA dio a conocer los nominados para los premios The Best 2019, en las que destacan jugadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y la estadunidense Megan Rapinoe.

Los nominados para el premio al Mejor Jugador son: el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi,; los holandeses Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, y Virgil van Dijk, el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane, el belga Eden Hazard, el senegalés Sadio Mané y el egipcio Mohamed Salah.

Por las damas aparecen las estadunidenses Julie Ertz, Rose Lavelle, Alex Morgan, y Megan Rapinoe, la australiana Sam Kerr, la holandesa Vivianne Miedema, las inglesas Lucía Bronze y Ellen White, las francesas Wendie Renard y Amandine Henry y las noruegas Caroline Hansen y Ada Hegerberg.

Entre los nominados a Mejor Entrenador varonil están el galo Didier Deschamps, los argentinos Ricardo Gareca, de Perú; Marcelo Gallardo, del River Plate, Mauricio Pochettino, del Tottenham, el español Pep Guardiola del Manchester City; el alemán Jugen Klopp, del Liverpool; el portugués Fernando Santos, de Portugal; el holandés Erik Ten Hag, del Ajax, y el brasileño Tite, de la Selección Brasileña.

Mientras que entre los candidatos al premio como mejor estratega de equipo femenino están: Phil Neville, de la selección nacional de Inglaterra; la italiana Milena Bertolini, de Italia, y el sueco Peter Gerhardsson, del equipo de su país, además de la estadunidense Jill Elis, campeona mundial en Francia 2019.

La entrega de The Best 2019 se hará el lunes 23 de septiembre en Milán, Italia.