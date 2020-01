Filis contratan a joven pitcher veracruzano

El lanzador veracruzano Jared Loyo de 16 años firmó para integrarse a la organización de los Filis de Filadelfia, durante su participación en la Serie Internacional de Prospectos que efectuó Probeis, para la Promoción y Desarrollo del Beisbol.

El pitcher de Cotaxtla, Veracruz, deberá reportarse a las pruebas que la organización estadunidense tiene en Santo Domingo, República Dominicana y dependerá de su desenvolvimiento para alcanzar su sueño de debutar en la gran carpa.

“Fue mi mamá la que más motivó. Me decía que cómo quisiera que estuviera firmado con una academia y ella fue mi inspiración para trabajar duro, no importaba si me quedaba lejos a donde tenía que ir a entrenar, me iba a la escuela, hacía mis tareas y de ahí a entrenar y le echaba muchas ganas”, resaltó el prospecto veracruzano.

El proceso para su incorporación a los Filis, fue gracias al scouteo que llevó a cabo el mexicano José Carlos Gastelum, representante en México de dicha novena.