Filmes de Tarantino y Scorsese lideran los SAG

Con cuatro candidaturas, El irlandés, Bombshell y Había una vez… en Hollywood lideran las nominaciones de las categorías de cine de la 26 entrega anual de los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, las cuales se entregarán en una ceremonia que se llevará a cabo el 19 de enero.

El galardón como Mejor Actriz Protagónica lo disputarán Scarlett Johansson por su trabajo en Historia de un matrimonio; Cynthia Erivo, por Harriet; Charlize Theron, por ­Bombshell; Renée Zellweger, por Judy, y Lupita Nyong’o, por Nosotros.

Mientras que los postulados al Mejor Actor Protagonista son Joaquin Phoenix por Guasón; Adam Driver, por Historia de un matrimonio; Christian Bale, por Contra lo imposible; Leonardo DiCaprio, por Había una vez… en Hollywood, y Taron Egerton por su interpretación de Elton John en Rocketman.

En la categoría de Mejor Actriz de Reparto se encuentran Johansson por su papel en Jojo Rabbit; Jennifer Lopez, por Estafadoras de Wall Street; Laura Dern, por Historia de un matrimonio; y Nicole Kidman y Margot Robbie, ambas por sus roles en Bombshell.

En tanto que en Mejor Actor de Reparto compiten Al Pacino y Joe Pesci, ambos por sus papeles en el filme El irlandés, de Martin Scorsese; Jamie Foxx, por Cuestión de justicia; Tom Hanks, por Un amigo extraordinario, y Brad ­Pitt, por Había una vez… en Hollywood.

Mientras que en Televisión, la serie estadunidense creada por Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel, ambientada en 1958 y con Rachel Brosnahan como protagonista, parte como favorita, al obtener cuatro nominaciones.

A su vez, las series La corona, Game of Thrones, Stranger things, The morning show, Fleabag y El método Kominsky compiten en tres categorías de estos premios.