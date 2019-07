Firma AMLO ante notario público compromiso de no reelección

“Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia (de la República)”, expresó López Obrador.

Tras refrendar que está en contra de la reelección y que solo dudará en el cargo "el tiempo que el pueblo quiera", el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ante notario público el documento por el que se compromete a no reelegirse.

Indicó que su compromiso es la no reelección y la no corrupción, por lo que para la tranquilidad de los conservadores, en eso no hay cambio: “es sufragio efectivo no reelección y no corrupción”.

“No solo estoy en contra de la reelección, sino que estoy proponiendo la revocación de mandato, eso, si hace falta también se certificará ante notario público”, indicó el jefe del Ejecutivo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Al respecto, acusó que los conservadores no han querido aprobar la iniciativa de revocación de mandato que él envió al Congreso, así como la referente a la eliminación de fuero al presidente y a funcionarios públicos, y la de reforma al artículo 35 constitucional para facilitar la celebración de consultas ciudadanas, por lo que confió en que pronto las avalen.

“Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia (de la República)”, expresó López Obrador y agregó que no dejará pasar nada a los conservadores, “no les voy a dar el gusto que me comparen con sus ídolos, nosotros tenemos un pensamiento libertario y democrático”.

