Fiscal de Los Ángeles acusa a Weinstein de violación

La Fiscalía del condado de Los Ángeles (EE.UU.) acusó este lunes al productor de cine Harvey Weinstein por haber violado presuntamente a una mujer y por haber agredido sexualmente a otra.



La fiscal angelina Jackie Lacey anunció estas nuevas acusaciones contra Weinstein, quien ha sido señalado por decenas de mujeres por haber cometido supuestas agresiones sexuales de todo tipo.



Los señalamientos de la Fiscalía de Los Ángeles se dieron a conocer el mismo día en el que Weinstein se presentó en la Corte Suprema de Nueva York para iniciar el juicio en el que enfrentará cinco cargos por esos delitos.



"Creemos que las pruebas mostrarán que el acusado usó su poder e influencia para ganar acceso a sus víctimas y, después, cometer crímenes violentos contra ellas", dijo Lacey en una rueda de prensa.



"Quiero elogiar a las víctimas que han dado un paso al frente y contado valientemente lo que les pasó. Es mi esperanza que todas las víctimas de violencia sexual encuentren la fuerza y la sanación mientras siguen adelante", añadió.



Según la Fiscalía, el 18 de febrero de 2013 Weinstein habría violado en un hotel de Los Ángeles a una mujer después de forzarla a entrar en su propia habitación.



La noche siguiente, siempre según la acusación, el productor agredió sexualmente a otra mujer en una habitación de un hotel en Beverly Hills en Los Ángeles.



La Fiscalía ha recomendado una fianza de 5 millones de dólares y explicó que, si fuera condenado de todos los cargos, el productor podría enfrentar hasta 28 años en una cárcel estatal.



Las acusaciones precisas que enfrentará Weinstein en Los Ángeles son por violación, copulación oral forzada y penetración sexual con uso de la fuerza, en el caso de la primera mujer, y agresión sexual con retención respecto a la segunda.



Estas dos mujeres le contaron en 2013 a al menos una persona lo que había sucedido con el productor.



En 2017 fue cuando acusaron a Weinstein.



La fiscal explicó que un total de ocho mujeres acudieron a las autoridades angelinas con acusaciones contra Weinstein por supuestos delitos sexuales ocurridos en el condado de Los Ángeles.



Dos de ellas son las que forman parte de este caso, tres fueron desestimadas por haber prescrito los hechos y los otros tres casos restantes se están investigando todavía.



Lacey subrayó que en muchas ocasiones es complicado que las acusaciones por agresión sexual puedan sostenerse ante los tribunales, pero resaltó que eso no significa que el relato de las víctimas no sea verdadero.



Además, destacó que estos cargos contra el productor son fruto del equipo especial que creó en noviembre de 2017 para evaluar e investigar los numerosos casos de abuso y acoso sexual en Hollywood que se conocieron a raíz del movimiento #MeToo.



Lacey espera que Weinstein, cuando termine el proceso que tiene pendiente en Nueva York, pueda presentarse en un tribunal de Los Ángeles.



El todopoderoso productor de cine está acusado por la Fiscalía de Nueva York de cinco delitos sexuales centrados en supuestos ataques a dos mujeres: uno en el que habría violado a una mujer no identificada en un hotel de Nueva York en 2013 y otro en el que supuestamente forzó a tener sexo oral a la ayudante de producción Mimi Haleyi en su apartamento en 2006