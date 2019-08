Fiscalía investigará video donde “La Loca” se deslinda de ataque a bar

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que analizará el video donde Ricardo Romero, alias “La Loca”, se deslinda de ser el responsable del ataque al bar “El Caballo Blanco”, el cual ha dejado hasta el momento 28 personas fallecidas.

Cabe destacar que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, señaló ayer en su cuenta de Twitter que luego de las primeras investigaciones sobre el caso, se identificó a Ricardo "N" -Romero- como uno de los presuntos autores materiales del ataque al centro nocturno.

Sin embargo, en un video que circula en redes sociales, el presunto autor del atentado se deslinda de los hechos. “Me encontraba durmiendo, me levanto y me entero de que me andan buscando por un atentado que hubo en el Caballo Blanco anoche y quiero que sepan que no fui yo”, dijo en el mismo.

Durante la grabación, explicó que los efectivos de la Marina ya lo habían detenido dos veces el mes pasado, y le “metieron droga y huachicol”, lo torturaron dos veces y le quebraron las costillas, por lo que se tuvo que ir de Coatzacoalcos, porque le dijeron que lo iban a matar.

Señaló que teme por su vida, por lo que tomó la decisión de salirse de la ciudad y llevarse a su familia, “y ahorita me salen con eso de que me echan la bronca, pues no; busquen quién fue en realidad y no nada más agarren a cualquiera”.

La FGE de esta entidad informó que dicho video se integró a la carpeta de investigación para corroborar su veracidad; de igual forma, se analiza otra evidencia en la que presuntamente un grupo de la delincuencia organizada decapita al dueño del bar siniestrado.