Fiscalía pide volver a juzgar a la mujer que sufrió aborto espontáneo

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, dijo este lunes que el Ministerio Público “no está persiguiendo” penalmente a Evelyn Hernández, la mujer que fue absuelta el pasado agosto de un delito de homicidio tras haber sufrido un aborto espontáneo.

La fiscalía presentó el pasado viernes un recurso de apelación a la resolución del juez José Virgilio Jurado Martínez, quien absolvió, en la celebración de un segundo juicio, a Hernández. La primera sentencia había condenado a esta joven a 30 años de cárcel, de los cuales pasó en prisión año y medio. “La Fiscalía no está haciendo nada más que ratificar la tesis que ha planteado desde un principio. Aquí no se está acusando por un aborto, aquí estamos acusando por un homicidio en una persona”, declaró el fiscal.

Evelyn Hernández fue violada repetidamente cuando tenía 18 años. Fruto de ello, sufrió un embarazo asintomático, que acabó en un aborto espontáneo en el baño de su casa. El caso puso en el punto de mira a El Salvador por sus leyes restrictivas en cuento al aborto, que no está permitido bajo ningún supuesto. La repercusión del juicio hizo que Hernández se convirtiera en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos de la mujer en Centroamérica.