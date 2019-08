Fiscalía se opone a reclamo de Weinstein para trasladar juicio a otra corte

La Fiscalía de Manhattan, en Nueva York, que lidera el juicio contra el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein por abuso sexual, se opuso a que el proceso se traslade a otra jurisdicción asegurando que sacarlo fuera de esta ciudad no cambiará la atención mediática del caso.



Weinstein pidió a una corte de apelaciones del estado, a través de sus nuevos abogados, que su juicio, previsto para comenzar el 9 de septiembre en la Corte Suprema de Manhattan, se traslade a los condados de Albany, Suffolk, "o cualquier otro condado fuera de Nueva York" porque consideran que no sería justo por el impacto mediático que ha tenido.



Sin embargo, la fiscal principal del caso, Harriett Galvin, advirtió al tribunal, en un documento presentado el viernes, que Weinstein "no puede demostrar que los miembros del jurado en un condado más pequeño y homogéneo no hubieran estado expuestos a los mismos periódicos, artículos de internet y programas de noticias" que un jurado en esta ciudad, señala hoy el Daily News.



Galvin argumentó que una investigación del Pew Research Center, con sede en Washington, demostró que "los sitios de redes sociales han superado a los periódicos impresos como fuente de noticias para los estadounidenses", de acuerdo con el rotativo.



La fiscal indicó además que los medios de comunicación no tendrían problemas en enviar a sus periodistas al condado de Suffolk o Albany (capital del estado) para cubrir el juicio.



El pasado 20 de agosto, Donna Rotunno, la nueva abogada del expoderoso productor, solicitó que el proceso judicial fuera trasladado a otra jurisdicción afirmando que "la ciudad de Nueva York es el lugar del planeta en el que es menos probable que Weinstein reciba un juicio justo".



Argumentó además en su reclamo al tribunal que su caso ha recibido una de las mayores coberturas mediáticas de la historia reciente, y que el jurado local ya se ha visto influenciado por una "histeria en las redes sociales que ha demonizado universalmente al acusado".



Weinstein, que está en libertad condicional tras el pago de una fianza de un millón de dólares tras declararse inocente en julio de 2018, retornará el próximo lunes ante un juez de Nueva York para la lectura de nuevos cargos relacionados con una imputación de parte de la actriz de "Los Soprano" Annabella Sciorra, lo que le permitirá testificar en el juicio.



Se espera que el lunes la corte de apelaciones informe su decisión sobre si el juicio permanece en el distrito de Manhattan o acepta el pedido de trasladarlo a otra juridicción.