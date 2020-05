Florian Schneider, revolucionario de la música electrónica

“Kraftwerk no es una banda. Es un concepto. Lo llamamos 'Die Menschmaschine', que significa 'la máquina humana'”, dijo Schneider



Años después de la Segunda Guerra Mundial, el arquitecto Paul Schneider-Esleben se convertía en uno de los artífices de la reconstrucción de Alemania. Incluso llegó a ser reconocido con la Orden del mérito de la República Federal Alemana en 1968. Fueron años en los que su hijo Florian Schenider, nacido en 1947, estudió música clásica en el conservatorio Robert Schumann.

Mientras Paul, en los años 60, reconstruía el Aeropuerto de Colonia, Florian experimentaba sus conocimientos en la flauta, el violín y la guitarra, con procesos electrónicos, que cimentaron las bases de su propia forma de reconstruir el mundo a partir de la música con Kraftwerk (que significa Central Eléctrica), la banda que creó junto a Ralf Hütter, a quien había conocido en la academia Remscheid, hacia finales de esa década.

Fueron más de cinco décadas las que tanto Florian como Ralf se convirtieron en algunos de los músicos más importantes de la era informática, siendo pioneros de géneros como el synth pop, hip hop y post rock, gracias a su experimentación de la música pop con sonidos electrónicos.

La semana pasada Florian Schneider perdió la batalla contra el cáncer, a los 73 años, pero fue hasta este miércoles que su casa disquera Sony Berlin dio a conocer la noticia del deceso, informando que también se llevó a cabo un entierro privado por parte de amigos y familia.

Antes de llegar a Kraftwerk, en su etapa como estudiante en Düsseldorf, una ciudad que estuvo ocupada por británicos y de donde llegó parte de su influencia anglosajona, que lo llevaron a formar parte de diferentes bandas musicales, comenzando por una denominada Pissoff, que tocaba rock.

Sin embargo, pronto rechazó el sonido, pues en su historia aún quedaban las heridas de los bombardeos a Alemania, lo que lo llevó a rechazar también al rock estadunidense e incluso la música de su país que le traía recuerdos del pasado nazi. Fue entonces que, en 1968, Schneider fundó el grupo Organisation junto a Ralf Hütter, que, si bien revelaba debilidades por la psicodelia de la época, también comenzaba a abordar tramas industriales, ruidos de planta metalúrgica y vibraciones disonantes.

“Descubrí que la flauta era demasiado limitada; pronto me compré un micrófono, luego unos altavoces, luego un aparato para hacer eco y finalmente un sintetizador. Solo al cabo de mucho me desprendí de la flauta; aquello fue un proceso”, dijo en una de sus entrevistas, sobre la manera en que fue descubriendo su talento para experimentar con música.

De esa búsqueda de algo propio nació el krautrock, etiqueta en principio despectiva creada por los medios británicos para definir lo que pasaba en la Alemania federal en los setenta. Y aunque no sonaba a lo tradicional, llegó a tener cierta afinidad de cambio ideológico con los movimientos estudiantiles de 1968.

Los músicos encontraron así un lenguaje propio en el sonido de la música electrónica, efectos que ya se notaban en los primeros discos del grupo, Kraftwerk 1, de 1970 y Kraftwerk 2, de 1972. Para entonces Schneider y Hütter ya habían fundado su estudio de grabación en Düsseldorf, Kling Klang Studio, donde no solo ensayaban y grababan, también empezaban a crear los instrumentos necesarios para su visión de un pop robótico, sin sentimientos, como hecho por máquinas que celebraban a otras máquinas. Una revisión del futurismo de los años veinte. Lo llamaban industrielle volksmusik: “Música folk de las fábricas”.

Después de firmar tres álbumes junto a Hütter a mediados del decenio de los setenta, Kraftwerk saltó de liga al publicar el disco Autobahn, un disco conceptual sobre autopistas, que se considera el primer álbum popular de synthpop. Para entonces ya habían reclutado al percusionista Wolfgang Flür, que había creado una básica batería electrónica, la antecesora de las cajas de ritmos.

Convertidos en un cuarteto con la llegada de un segundo percusionista, Karl Bartos, publicarían en 1975, el álbum Radio-activity que confirmó su estatus de estrellas del pop. Después vendrían Trans-Europe Express (1977) y The Man-Machine (1978). Con este último mostraba la imagen a la que siempre se les une: camisa roja, corbata negra, pelo corto, rostros sin expresión... hombres máquina. El disco incluía su mayor éxito, “The Model”, una melancólica balada electrónica.

“Kraftwerk no es una banda. Es un concepto. Lo llamamos 'Die Menschmaschine', que significa 'la máquina humana'. Nosotros no somos la banda. Yo soy yo. Ralf es Ralf. Y Kraftwerk es un vehículo para nuestras ideas”, dijo Schneider a Rolling Stone en 1975.

La influencia de la banda fue enorme prácticamente desde el primer momento. Ellos marcaron el sonido de artistas como Iggy Pop y David Bowie, durante la etapa berlinesa de éstos, hasta el punto que la canción “V-2 Schneider”, que aparece en el álbum Heroes de Bowie se dice que está dedicada al músico alemán.

Convertidos en un mito, empezaron a espaciar cada vez más sus lanzamientos, aunque no dejaron de girar. Su último disco, Tour de France Soundtracks, es de 2003. Schneider dejó Kratfwerk en 2008. Para entonces Flür había sido expulsado y Bartos tampoco seguía en la formación. Permaneció fuera de la vida pública desde entonces, con la excepción del lanzamiento de trabajo en solitario, Stop Plastic Pollution, en 2015, junto al productor Dan Lacksman, con el objetivo de crear conciencia sobre la contaminación en los océanos y costas, en el marco de la campaña Parley for the Oceans.

De él no se supo nada hasta su deceso, anunciado una semana después.