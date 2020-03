Fobia luce en el Festival Remind GNP, un evento que viaja en el tiempo

Grandes momentos se vivieron la tarde noche de este sábado al recibir a grandes exponentes de la música en inglés de los años 80 en la Ciudad de México. No hubo mejor locación que la que ofrece el Parque Bicentenario, cientos de hectáreas de áreas verdes y un lago, daban la bienvenida a miles de asistentes que poco a poco se daban cita para revivir éxitos que verían la luz en la década de los sintetizadores y cajas de ritmos.

Alrededor de las 15 horas, Disco Station una agrupación conformada por hombres y mujeres jóvenes, deleitaban al público con covers de artistas como Michael Jackson, Earth Wind & Fire, Bee Gees, Whitney Houston y más, solo para ir calentando motores de la tarde que se avecinaba.

El público que en la mayoría eran personas que vivieron lúcidamente aquella ya alejada época, en un ambiente bastante familiar, disfrutaban una a una las canciones que Disco Station presentaba dejando a todos con muy buen ánimo y con ganas de más música.

Posteriormente Grupo Morsa, conocida agrupación por tocar canciones originales de The Beatles, se daba cita en el escenario para remontarnos aún dos décadas atrás, en los años 60 dónde John, Paul, George y Ringo mostrarían al mundo el gran legado musical que dejarían hasta nuestros días. El grupo de la ciudad de México, complacería a los asistentes con temas como “Let It be”, “Get back”, “A hard day's night”, “Something” y “All you need is love”.

Con casi lleno total en el escenario del Parque Bicentenario, uno de los grandes exponentes de la música romántica en inglés de los años 80: Christopher Cross, con éxitos como “All right”, “Never be the same” y “Sailling” puso a más de uno con los sentimientos a flor de piel, por la excelente ejecución arriba del escenario acompañado por percusiones, instrumentos de viento, grandes coristas así como también el gran talento que tiene como guitarrista, dónde el momento más memorable de su presentación fue cuando interpretó “Arthur's theme”, canción que fuera soundtrack de la película Arthur, de 1981.

Dentro del festival el ambiente no podía ser mejor, familias enteras capturando el momento, cantando a lo lejos, caminando por el parque, participando en las actividades que los patrocinadores ofrecían, era toda una fiesta, cayendo la noche, las luces del lugar daban el pretexto ideal para tomar fotos y lucir en redes sociales.

Los encargados de presentar música en español dentro del festival fue la agrupación mexicana Fobia, que, aunque sus inicios datan a finales de los ochentas, principios de los noventas, su presentación quedó ad hoc dentro de las actividades del festival: “El diablo”, “Maníaco de mi parte”, “Dos corazones” y “Descontrol” fueron las rolas con las que se presentaban ante el público de la ciudad que en palabras del líder de la banda Leonardo de Lozanne, marcaba su regreso a los escenarios de la capital por un buen tiempo.

Fobia es una de las bandas más consolidadas en la escena del rock en México, muestra de ello fue que canción tras canción, todo el público cantaba y se dejaba llevar por la música del quinteto que, tras varias modificaciones en sus integrantes, desde hace ya varios años regresaron a la alineación original. Con “Vivo”, “Revolución sin manos”, “El microbito” y “Veneno vil”, Fobia se despedía dejando a todos con un buen sabor de boca.

Ya entrada la noche, el público conglomerado esperaba a Pat Benatar que desde el primer momento impactó con el gran talento que aún conserva. “All fire up”, “We live for love” e “Invincible” fueron sus primeros temas. El público que había esperado gran parte de la tarde aún guardaba el ánimo y la expectación al ver después de casi 40 años y tras una gran trayectoria a tal artista, está vez acompañada por Neil Giraldo; pondrían la cereza en el pastel de un gran día, temas como “Shadows of the night”, “Love is a battlefield” se escucharon en el parque Bicentenario, dando paso a “We belong”, la canción más esperada de la noche, poniendo fin con “The godfather theme”.

