FONCA y arte oficial

En México, el artista tiene que buscar al FONCA y no el FONCA al artista, ya que El Estado no busca apoyar al arte sino investir artistas oficiales a su servicio. El artista con reputación internacional poco o nunca apoyado por el FONCA desafía con su independencia al Estado, ¿es irrelevante la herencia global de Fernando Gamboa o el Frente Nacional de Arte Plásticas, FNAP, (1952-1962)?, ¿Al FONCA y a la SRE les tiene sin cuidado que el archivo de Luis Barragán sea mejor resguardado en Suiza que en México?, ¿Qué sería de Frida Kahlo su sin fama mundial?, ¿El FONCA discrimina y chiquitea a los artistas que representan a México en el extranjero?.

Artistas como Jeanette Betancourt, Rogelio Cuéllar, Paul Nevin, Carmen Chami, Sandra Pani, Antonio Ortiz El Gritón, Gerardo Suter, Fabián Ugalde, Paloma Torres, Saúl Kaminer, Pilar Villela, Dulce Pinzón, etc. carecen de una verdadera carrera, mercado y repercusión fuera de México, pero hicieron fila y cumplieron requisitos del FONCA, ¿Ellos tienen más derecho a una beca del Sistema Nacional de Creadores, SNC, que artistas con reputación internacional como Rafael Lozano-Hemmer, Aliza Nisenbaum, Mario García Torres, Frieda Toranzo Jaeger, Martín Soto Climent, Manuel Solano, Rodrigo Hernández, etc.?, ¿Debería haber seguimiento y apoyo a estos artistas aun sin solicitud al FONCA? o ¿El que no chilla no mama?

¿El FONCA procura apoyar artistas fracasados varados en el corrupto y estancado medio mexicano del arte?, ¿El FONCA teme que si no tranquiliza a artistas con becas, éstos crearían arte antigubernamental ideado para su circulación global? Si ni siquiera el hoy obsoleto Arte de Participación Social generó un rubro en el FONCA, ¿Se imaginan en el FONCA una beca para Arte Crítico?, imposible, ya que ni siquiera hay programa y becas para crítica de cine, literatura, arte, música, teatro, etc. El gobierno huye a toda crítica o toma de acción, su artista ideal es dócil al poder, es quien mejor borra la diferencia entre ser becario y ser artista oficial.

Twitter: @artgenetic