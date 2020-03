Fondo de 3.5 mmdp para 3 meses

El gobierno federal dispuso de 3 mil 500 millones de pesos para contener la epidemia del coronavirus, la cual, según el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, podría durar 3 meses.

Dos, son los rubros con mayores recursos: el 44 por ciento -más de mil 514 millones- se destinarán a insumos de protección personal de los pacientes. Y otro 23 por ciento -784 mil millones- para medicamentos.

El resto se divide entre equipos de diagnóstico, material de laboratorio e insumos diversos: pare protección personal a médicos y enfermeras, higiene de manos y desinfección, toma de muestras y ventilación asistida.

“La necesidad fue calculada con una base técnica y con colaboración de todos los que están involucrados en la coordinación”, explicó el funcionario.

No será, dijo, una epidemia corta: “Puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China, llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas y luego empezó a descender, no necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron, ya vendrán los estudios serológicos, el enorme porcentaje de personas que fueron infectadas a pesar de no haber tenido enfermedad”.

Ese sería el escenario mínimo de duración esperado en México, aunque, aclaró, “cada país tiene distintas características, podría extenderse más, haber pequeños repuntes secundarios que prolongaran las medidas de mitigación y control. Pero no debemos, actuando responsablemente, agotar a la sociedad”, señaló en referencia a la premura con la cual se desarrolló la estrategia para contrarrestar la crisis de influenza en 2009.

Por tercer día consecutivo, López-Gatell pidió a los reporteros limitarse a los aspectos técnicos del COVID-19 en el país, sin distracciones ni interpretaciones políticas, porque él es un funcionario técnico: “Que no se me trate de llevar a la esfera política, la cual no me interesa”.

A partir del escenario dos, tras el cual comiencen a detectarse casos de infección comunitaria o local, “el reto principal será atender a todas las personas que requieran una asistencia médica avanzada, hospitalización, respiración y ventilación mecánica asistidas, y no que se saturen las unidades de salud con el volumen mayor que representan el 80 por ciento de las infecciones que se curarán espontáneamente por efecto del sistema inmune”.

El foco rojo se concentrará en los adultos mayores y para ellos deben de ser los espacios en hospitales; representarán, acaso, el 5 por ciento de quienes presenten la enfermedad.

------------

NO CANCELARÁ GIRAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá con su itinerario de giras y eventos. Hoy presidirá la conmemoración de la Expropiación Petrolera en la Torres de Pemex y sólo pidió “poca participación”. El día 21 celebrará el natalicio de Benito Juárez, pero vislumbró que sólo será con los pobladores de Guelatao, “para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo o no se cuida”. El fin de semana también visitará otras comunidades oaxaqueñas como Tlaxiaco, San Lorenzo Albarradas y San Vicente Coatlán.