Foo Fighters anuncia su gira "The Van Tour 2020"

Tal como lo había adelantando, la banda estadunidense Foo Fighters, anunció una gira conmemorativa alrededor de Estados Unidos, por sus 25 años; la titularon The Van Tour 2020, en alusión al vehículo que los llevó por primera vez, en 1995, a tocar en distintas ciudades del país.

El tour comenzará el 12 de abril en el Talking Stick Resort Arena, en Phoenix, y finalizarán el 20 de mayo en el FirstOntario Center en Hamilton, en la ciudad de Ontario, California.

De acuerdo con el portal Ultimate Classic Rock, la banda insinuó que también dará shows sorpresa en aquellos clubes que pisaron tiempo atrás, en sus inicios, desde la década de los noventa.

No sólo la banda creadora de Learn to Fly” y The Pretender dará esta nueva gira, también brindará proyecciones en sus conciertos, que pertenecen a un adelanto de lo que será el documental de su líder y fundador, Dave Grohl, titulado What Drives Us.

El largometraje se define como una "inmersión profunda en lo que posee una tribu particular de seres humanos, para dejar atrás trabajos, familias, relaciones y cualquier apariencia de cordura para subirse a una camioneta destrozada y llevar su música a la gente”.

What Drives Us recoge testimonios de todas aquellas bandas que alguna vez viajaron en furgonetas, con tal de hacer su sueño realidad en la música, los nombres que participarán en esta entrega son Black Flag, Dead Kennedys y Metallica, entre otros.