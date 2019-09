Fortalecimiento y despliegue de la Guardia Nacional es prioridad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en materia de seguridad, la prioridad de su gobierno es el fortalecimiento y despliegue de la Guardia Nacional (GN), pues eso es lo que le corresponde, “ese es el mandato” y no se pueden dispersar las acciones.

En conferencia de prensa, López Obrador expuso que se aumentará el presupuesto para seguridad y que una vez que se entregue la propuesta al Congreso de la Unión se difundirá entre los medios de comunicación para conocer lo que se solicita.

El mandatario federal señaló que si bien hay un déficit de aproximadamente 40 por ciento de elementos policíacos en las entidades federativas y se requiere profesionalizar a las corporaciones estatales y municipales, eso le corresponde a las autoridades locales

Mientras que para las autoridades federales lo primero es consolidar la operación de la Guardia; “tenemos como prioridad el fortalecimiento y despliegue de la Guardia Nacional, el que mucho abarca poco aprieta. Nosotros no podemos dispersar las acciones, lo primero es consolidar la operación de la Guardia”, dijo.

Agregó que se habla con autoridades locales para que los fondos destinados a seguridad pública se orienten a ese propósito e indicó que se debe marcar una línea clara entre autoridades y delincuencia; “estamos trabajando, a todos nos corresponde que no haya contubernio, que no se mezcle, que no haya complicidad”.

En este marco, mencionó que antes ni siquiera se tenían datos de lo que acontecía diariamente en cuanto a inseguridad y violencia en el país y ahora se acumulaban cifras para darlas a conocer cada 15 días o mensualmente, además de que con la creación de la Guardia existe ahora un plan para atender esta situación.

Si bien reconoció que una cosa es lo deseable y otra es lo posible respecto a bajar la cifra de delitos, el jefe del Ejecutivo federal expresó: “creo que vamos a cumplir con la pacificación del país… Es un desafío y estoy acostumbrado a los retos y vamos a bajar la incidencia delictiva”.

ijsm