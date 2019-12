Fracción del PAN exhorta a PGJ a investigar el caso de María, acosada en bar Kinky

Pedirán a la procuradora Ernestina Godoy y a la alcaldía Cuauhtémoc coordinarse, para que el caso no se vuelva a repetir

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso capitalino exhortó a la Procuradora, Ernestina Godoy, a tomar cartas en el caso de María, la chica de 24 años que fue víctima de acoso sexual al interior del bar Kinky y que fue ignorada por personal del establecimiento y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes no activaron los protocolos de violencia de género.

El diputado local Héctor Barrera solicitó a la alcaldía Cuauhtémoc y a la Procuraduría General de Justicia trabajar en conjunto para asegurar que esta situación no se repita y que todos los establecimientos acaten los protocolos de protección civil necesarios para salvaguardar a cualquier persona que sea víctima de un delito.

“Exhortamos a la procuradora para que tome cartas en el asunto y revise cuáles fueron las circunstancias de lo que sucedió y se tomen las acciones pertinentes para que en donde no hayan podido atender y ayudar a la joven existan las sanciones que tengan que haber”, reiteró.

Y agregó: “Si en ese espacio no se le brindan las garantías adecuadas o debidas a la gente que acude a él, pues obviamente habría que hacer de parte de la alcaldía una verificación porque no se está salvaguardando la integridad física de las personas e inclusive pedirle al Invea que también realice una verificación a este establecimiento que no cumple con los protocolos de protección civil.

Además de ello, el legislador lamentó la actuación del Ministerio Público donde no se le quiso levantar la denuncia a la joven, pues señaló que dicha acción representa una falta grave y más al hablar de la urgencia que tiene la CDMX en torno al tema de violencia en contra las mujeres lo cual es alarmante al estar ya decretada una alerta de género en la ciudad.

Por otra parte, Barrera explicó que el establecimiento debió de haber tenido contacto de forma automática con las autoridades de seguridad ciudadana en cuanto la joven denunció la agresión, para de esa forma evitar que el hombre huyera y así fuera remitido a la instancia pertinente para su sanción.

“No puede ser posible que sigan pasando este tipo de casos graves, donde un sujeto en estado de ebriedad, lo cual no lo exime de responsabilidad penal, presumiblemente la toca, por lo que de inmediato el personal de ese lugar debió de haber tenido comunicación inmediata con los jefes de sector del área”, mencionó.